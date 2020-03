Házimunkára kapnak jegyet a Jerney-iskola tanulói – Fotók

Mosogatásra, porszívózásra, terítésre kapnak technikajegyet a szegedi Jerney-iskola diákjai. Havi osztályzataikat szüleik adják nekik, azok azonban hivatalos érdemjegynek számítanak. A kreatív gyakorlati óráknak a szülők nagyon örülnek.

Kreatív módot talált a szegedi Jerney János Általános Iskola igazgatója arra, hogy az otthoni tanulás során hogyan szerezzenek a diákok gyakorlati jegyet. A technika-életvitel-háztartástan jegyeket elsőtől nyolcadik osztályig minden gyerek a szüleitől kaphatja meg, méghozzá a házimunkák elvégzésére. A feladatok között szerepel többek között ételkészítés, mosogatás, szemétlevitel és porszívózás, akik pedig kertes házban laknak, a kapálásban és a gereblyézésben is segíthetnek. Külön bejegyzés szól a nemek közötti esélyegyenlőségről, vagyis arról, hogy a fiúk is kapjanak minél több lehetőséget, ezzel is elősegítve a technika tantárgyi átlaguk javítását.

– Több szülő már imába foglalta a nevemet – beszélt nevetve az ötlet fogadtatásáról Lázár Zoltán igazgató. Hozzátette, ezzel nemcsak a felnőttek válláról vesznek le terhet, de a bizalmat és az együttműködést is segíthetik a családokon belül.

– Nálunk a gyerekek egyébként is végeznek házimunkát, de így még buli is ez a szituáció – értékelte a kezdeményezést Topor Ágnes. Az édesanya 13 éves lányának eddig sem okozott problémát a mosogatás vagy a tiszta ruhák elpakolása, de mint mesélte, most leg­alább, ha vita adódna, hivatkozhat arra, hogy nincs lehetőség halogatásra, mert iskolai feladatról van szó.

– Tetszik, hogy én adhatok jegyet – mondta Jeneiné Kata, aki 10 és 13 éves fiait értékelheti most – állítása szerint ráadásul szigorúan. – Eddig is végeztek házimunkát, de most még komolyabban veszik. A ruhahajtogatás nem a kedvencük, de felmosnak, porszívóznak, a nagy még főz is. Van, hogy közösen dolgoznak, máskor elosztják a feladatokat egymás között, de mindennap segítenek – mesélte.

Az iskolában egyébként más, rugalmas megoldásokkal is segítik a digitális oktatásra való átállást az első időszakban. A héten például még egyetlen évfolyamon és egyetlen tantárgyból sem kapnak jegyet a diákok, hogy egyértelműen kidolgozzák és begyakoroltassák a beszámoltatási formákat, mielőtt azokat élesben is alkalmazni kezdik. És hogy ne csak a tanulásról szóljanak az iskolai üzenetek, az igazgatónak családi filmnézéshez is vannak ajánlatai – a Bozsik programban részt vevő diákoknak pedig elméleti továbbképzés céljából külön lista is létezik focis tematikában.