Hét országban főtt a lecsó

Idén sem szakadt meg a sorozat, a rendezvényeknek nem kedvező körülmények ellenére meg tudták szervezni a 19. Lecsófesztivált.

Az sajátos helyzetre a szervezők is sajátos választ adtak: idén nem egy központi helyen gyújtottak a bográcsok alá, hanem lényegében bárki, bárhol csatlakozhatott a lecsófőzéshez. A közösséget az online térben kötötték össze, a fesztivál facebook-oldalán egész nap érkeztek a képek, videók a bográcsok mellől. Így sikerült azt összehozni, hogy összesen hét országban, harmincnégy településen százharmincöt csapat és százkilencven asztaltársaság látott neki a közös főzésnek: a lecsó Kanadától Hollandián át a Kárpát-medencéig rotyogott a bográcsokban.

A fesztivál hangulatához mindig hozzátartozott az ezerféle recept, a különleges elkészítési módok között idén is felbukkant egy-két érdekesség, volt olyan család, aki lecsós pizzát sütött, a Vásárhelyi Ízek csapata pedig fürjtojással „bolondított meg” a lecsót: a társaság három bográcsban készítette a hagyományos magyar ételt, de mindhárom bogrács más alapanyagokból, más módon készült, a közös elem a fürjtojás volt bennük, az önkormányzat csapata pedig egy marhapörköltet is készített a lecsó mellé „kísérőnek”. Szabó Zoltán polgármester úgy gondolta, a hivatal csapatának részvételével is hozzájárulnak a majd két évtizedes hagyomány életben tartásához. – Mi is csatlakoztunk a lecsófőzők közösségéhez, hogy ne tehessen tönkre a koronavírus járvány minden rendezvényt, ne szakadjon meg ez a közel két évtizedes hagyomány, emellett a testvérvárosainkat is buzdítottam a részvételre – mondta el a polgármester.