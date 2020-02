Jacko táncba vitte Pókembert az Ágota farsangon – Fotók

Unikornisok valamint Michael Jackson is bemutatkozott szombat délután a Csongor téren. Az ÁGOTA Alapítvány játszóházába járó környékbeli, hátrányos helyzetű gyermekek farsangi mulatságán az önkéntesek mellett néhány szülő is jelmezbe bújt.

Egy tündérunikornis – mint megtudtuk ilyen is van – nyitotta meg az ÁGOTA Játszóház farsangi felvonulását, őt követte még jó néhány hercegnő, cica és méhecske, ám a lányok kedvence kétségkívül az unikornis volt. A fiúk sztárja Michael Jackson lett, aki a különdíjra pályázva, igazi Jacko tánccal is elkápráztatta a zsűrit, produkciója olyan jól sikerült, hogy még Pókembert is megtáncoltatta. A Jacko-nak öltözött Milán 7 éves, édesanyjától megtudtuk, állandóan videóklippeket néz, és szinte mindennap gyakorol. Természetesen a pénteki ovis farsangon is a sztár bőrébe bújt.

A játszóházba járó tarjáni és felsővárosi hátrányos helyzetű gyermekekkel önkéntesek foglalkoznak minden hétköznap. – Négy évestől 17 éves korig járnak tarjáni és felsővárosi hátrányos helyzetű gyermekek az új játszóházba, amelyet tavaly vehettünk birtokba itt a Csongor téren. Nemcsak a gyerekek érzik jól magukat, a szülői közösség is nagyon összetartó, ők is készültek a farsangra. Sütöttek fánkot, palacsintát, sőt van olyan anyuka, aki maga is beöltözött – tudatta az Ágota Játszóház vezetője Zemkó Ágnes.

Kiss Angelikának mindkét gyermeke ide jár, Tarjában laknak, nagyobbik gyermeke 12 éves, ő már egyedül is lejön ide játszani és tanulni, míg a 4 éves Emma egészen kicsi korától itt jásztóházazik. Emma most cicának öltözött, édesanyja pedig pogácsát és zabpelyhes kekszet sütött. – Minden korosztály számára vannak játékaik, még a kamaszok is szeretnek ide járni. Ezeken a programokon, mint például a farsang pedig mi is szívesen részt veszünk – fejtette ki az édesanya.

Balogh Zsolt, az ÁGOTA Alapítvány programokért és támogatásokért felelős önkéntes koordinátora elmondta, Kothencz János alapító azt tűzte ki célul, hogy a serdülőkorban lévő hátrányos helyzetű fiataloknak biztosítsák a közösséghez tartozás lehetőségét. – Szolgáltatásaink teljesen ingyenesek, nemcsak Tarjánból és Felsővárosból, hanem a város minden részéről várjuk a gyerekeket és a fiatalokat. Önkénteseink segítségével, ha szükséges korrepetáljuk őket, és az úgynevezett „kulcsos gyerekek” felügyelet alatt vannak, ahol saját korosztályukkal egy közösségbe tartozhatnak – ecsetelte.

A jelmezesek mind kaptak ajándékot, a legkreatívabb versenyzők pedig különdíjban részesültek. Az est a szokásoknak megfelelően tinidiszkóval zárult.