Karantén kaland-tér: kedvcsináló fotók a harmadik fordulóhoz

Népszerű a megyei családok körében az egyházmegye CsaládKözPontjának játéka. Az első fordulót, amit anyák napjakor tartottak, sokan teljesítették, nem is akárhogyan.

A küldetés a vasárnapi ebéd családdal, asztal körül történő elfogyasztása volt csinos ruhákba öltözve, szép terítékkel. Többen az édesanyjukat is meglepték, ezt fotókkal mutatták be a szervezőknek, amiket most mi is szemléltetünk.

A Karantén kaland-tér játék már a harmadik fordulóhoz érkezett, szintén a családtagokkal együtt kell teljesíteni. Az otthon töltött idő lehetőséget ad arra, hogy ismét előkerüljenek az albumok és a régi fotókat rejtő dobozok. Vagy hogy a ház valamelyik pontján lévő fotókat leakasszuk, illetve a digitális felvételek közül szemezgessünk. Ez a feladat ezúttal a játékban. A szervezők azt kérik, hogy minden családtag keressen öt olyan képet, amelyről szívesen hallana.

Ezután a családok üljenek körbe, tegyék egymás mellé a fotókat úgy, hogy mindenki jól lássa azokat. Végül pedig meséljenek egymásnak arról, ki van a képen, milyen alkalommal készült a fotó, milyen volt akkor az élet, hogy érezték magukat, mi foglalkoztatta a család tagjait, milyen emlékek jutnak eszükbe a képen visszamosolygó rokonról.

Emellett gondolják végig azt is, vannak-e olyan mondatok a család életében, amelyek egy-egy helyzetben újra és újra jellemzően megjelennek. Ezek a családi szállóigék kitől származnak, mikor használták, tovább élnek-e a mindennapokban.

Fontos, hogy a szervezőknek ezúttal se maradjon el a visszajelzés a feladvány teljesítéséről. Ezt úgy tudják megtenni a résztvevők, hogy néhány mondatban összefoglalják mi volt a legkedvesebb vagy legkalandosabb történet, ami egy kép kapcsán eszükbe jutott, majd a beszámolót elküldik a [email protected] címre.