Képregény rajongók és alkotók találkoztak Szegeden

Nagy volt az érdeklődés a szombati napon a Somogyi-könyvtárban megtartott 11. Képregényfesztivál iránt.

Az egész napos program keretében bemutakoztak a magyar képregény kiadók, valamint a képregény rajzolókkal is lehetett találkozni, akiket munka közben is lehetett látni. A képregények kínálata mellett különböző képregénykultúrához vagy egyes művek értelmezéséhez kapcsolódó előadásokat is tartottak a nap folyamán.

– Tíz évvel ezelőtt felfedeztük, hogy van egy képregényes kultúra, amivel nem igazán foglakozik senki. Megpróbáltuk megkeresni a könyvtár és a képregény közti kapcsolatot, és rájöttünk, hogy ennek a műfajnak igenis helye van a könyvtárban. Az első fesztivál sikerén felbuzdulva szerveztük a következőt és az azutánit, s így tíz év után úgy érzem, bizonyítottuk magunknak is, a szakmának is a létjogosultságunkat. Igény van arra, hogy legyen ilyen találkozó a fővároson kívül is – bár a budapesti képregény fesztivál csak néhány évvel korábbi, mint a szegedi.. Előttünk is voltak ilyen kezdeményezések, de egyik sem vált tartóssá, ma pedig elmondhatjuk, hogy a mi példánkat követve kezdtek el más vidéki könyvtárak is foglalkozni ezzel.

A kezdetek óta próbáljuk ugyanazt a felépítést tartani, próbálunk mindig picit módosítani, újítani, de inkább úgy mondanám, megerősödtünk. A kezdetek óta arra figyeltünk, hogy minden korosztályt megszólítsunk. Hogy milyen képregényekre van igény, azt mindig az adott társadalmi kor határozza meg, mi is megpróbáljuk meglovagolni a mainstreamet, de mellette hangsúlyt feketetünk arra, hogy a fiatal magyar alkotók is bemutatkozhassanak a munkáikkal.

Ezek közé az alkotók közé tartozik a szegedi Kálmán Áron is, akinek nyáron jelent meg az első nagyobb képregénye, amelyben a híres magyar festőművész, Csontváry életművét dolgozza fel.

– Nagy rajongója vagyok Csontváry festészetének, nagyon megragadott a bátorsága, ahogy 25 éves korában otthagyta a patikus pályát és festőnek állt – mondta Kálmán Áron, aki 2015-ben a legjobb magyar képregényért járó Alfabéta-díjat is megkapta. Elárulta, hogy a magyar tematikát szeretné folytatni, Kőrösi Csoma Sándor életműve és a szegedi boszorkány perek témájának feldolgozásai is a tervei között szerepel.