Kínai kavalkád az Agórában

A kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója alkalmából különleges programot szervezett a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézete a Szent-Györgyi Albert Agórában.

A szombati program első felében a kínai kultúra megismerését tűzte ki célul interaktív, játékos formában. Az előzetes regisztrációhoz kötött programon résztvevők megismerkedhettek a kínai maszkok díszítési technikájával, megpróbálkozhattak a kínai írásjelek elsajátításával, de különböző, mozgást igénylő játékok is népszerűnek bizonyultak az érdeklődők körében. Megcsodálható volt néhány Kínához kötődő tárgy is, például a csomózási technikával készült szerencsehozó dekoráció. Az esemény vendége volt a Belső-Mongol és Kanszu tartományi művészeti delegációja, akik az est lezárásaként különleges tradicionális összművészeti produkciót adtak elő. A kétórás műsor keretében belső-mongol és jugur nemzetiségi népdalokkal és néptáncokkal vegyített előadást tartottak. Itt a közönség élőben is meghallgathatta az úgynevezett mongol torokénekeket, sőt megszólalt egy hagyományos mongol hangszer is, a lófejű hegedű.