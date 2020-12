Kinőtte a helyét a Szegedi Hadipark – fotók

Már egy kézigránátot sem lehet leejteni a Szegedi Hadiparkban, annyiféle katonai eszköz van a Gomba utcai múzeumban. A tulajdonos, Király Nikolász egy új, nagyobb helyet szeretne, ahol tovább bővíthetik az Európában is egyedülálló gyűjteményt.

Annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány miatt a Szegedi Hadiparknak is nagyon nehéz éve volt, tovább tudták bővíteni a haditechnikai gyűjteményt. Király Nikolász ügyvezető a Délmagyarországnak elmondta, hogy a külföldi turisták idén hozzájuk sem ju­tottak el, ráadásul a parknak is ugyanúgy be kellett zárnia, mint a többi múzeumnak és kulturális intézménynek. Ennek ellenére tovább tudták bővíteni a gyűjteményt. Legutóbb egy OT-64 SCOT páncélozott csapatszállítóval.

Gázolajjal megy

Ezeket a járműveket a szovjet BTR-60P csapatszállító járművek helyett magának fejlesztette ki Csehszlovákia Lengyelországgal közösen. Az OT-64-esek 1964-ben álltak szolgálatba, mindkét országban, és exportra is gyártották. A szovjet járművekkel szemben az volt a fő előnye, hogy benzinmotor helyett dí­­zelmotor hajtotta, és a szállítótér fedett volt. Az OT-64-es teste teljes egészében hegesztett acélkonstrukció, amely a kézifegyverek és gránátszilánkok ellen biztosít védelmet, a páncéllemez vastagsága 10 miliméter.

Van egy MIG–21-es is

A parancsnok és a vezető a jármű elején ül, a motor közvetlenül a hátuk mögött található. A jármű hátsó részében lévő szállítótérbe két hátsó, ajtóval ellátott nyíláson lehet bejutni. A szállítótér mögött a jármű tetején mindkét oldalon búvónyílások, illetve hátul lőrések találhatók. Király Nikolász szerint még sok munka van vele, de abban bízik, hogy jövőre akár már rendezvényekre is vihetik. Az ügyvezető azt is elmondta, hogy már van egy MIG–21-es vadászgépük is, de azt még nem hozták el Székesfehérvárról.

Viszont a rendőrségtől megkapták a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság régi címeres tábláját, így már ki tudtak alakítani egy, a rendőrséggel kapcsolatos tárgyakat tartalmazó vitrint is.

Egy cseh férfi adta

A hadipark továbbra is sok felajánlást kap magánemberektől is. Nem is olyan régen például egy Tomas Herman nevű cseh férfi küldött nekik ottani rendőrségi relikviákat. Ezeknek persze nagyon örülnek, de Király Nikolász azt is elmondta, hogy gyakorlatilag kinőtték a park Gomba utcai telephelyét, már nem tudják hova rakni az új beszerzésű tárgyakat. Az ügyvezető abban bízik, hogy a város segít neki, és kaphat egy használaton kívüli területet, például a repülőtéren.