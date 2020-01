Könyvjelzőt is hímeznek

Természetesen Szegeden is hímeztek, de egyetlen olyan motívum sincs, ami a város jellegzetessége lenne. Azonban itt is, mint az egész országban, régen a lányok stafírungjában megtalálható párnavégek, dunyhák és törölközők ki voltak hímezve.

– A hímzéstechnikának négy formája van. Az egyik a lapos hímzés, ilyen például a kalocsai. A másik a keresztszemes hímzés, amit elég sokan ismernek, illetve van még a hurok- és láncöltéses, továbbá az átcsavarásos. Mi az utóbbi technikával nem dolgozunk, leginkább a keresztöltést és a hurkosat szoktuk megtanítani a látogatóknak – mutat rá Kulik Melinda. Az Alsóvárosi Tájház vezetője azt is elmondta, hogy Szeged nem volt soha hímzőközpont, viszont Hódmezővásárhely már igen. Ott a virágminta jellemző, és a formáik nem lekerekítettek, hanem sok esetben háromszögesek. Nagyon sokáig műselyemfonallal dolgoztak, amely mostanság már nincsen.

Alapjában véve gyerekprogram az Alsóvárosi Tájházban ma 10 órakor kezdődő Tájházi Kincskereső, de bátran csatlakozhatnak felnőttek is a kézműves-foglalkozáshoz, amelynek aktuális témája a hímzés.