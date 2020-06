Lemondtak a bérük egy részéről

Szél István, Székku­tas polgármestere és Rostás Pé­­ter alpolgármester felajánlották a nettó bérük mintegy 20 százalékát a veszélyhelyzet finanszírozására.

– Mint minden önkormányzat, mi itt, Székkutason is meg­szorításokra, rendkívüli kiadásokra kényszerültünk az elmúlt hetekben. Még a járvány elején úgy döntöttünk, hogy 1,5 millió forinttal létrehozunk egy ve­szélyhelyzeti alapot. Ebből az összegből rengeteg tisztítószert, fertőtlenítőszert, gumikesztyűt, szájmaszkot, és minden olyan eszközt vettünk, ami a vírus elleni védekezést szol­­gálta. Ózongenerátorokat is vásároltunk. Az alpolgármester úr és az én felajánlásom is ebbe az alapba érkezik. A védekezéssel kapcsolatban még biztosan lesznek kiadásaink – mondta Szél István.

Hozzátette, a nettó bérük mintegy 20 százalékát ki­tevő költségtérítésükről mondtak le, amit júniustól év végéig, vagyis hét hónapon át a telepü­lés veszélyhelyzeti alapjába utal­nak. Ez Szél esetében havi 83 ezer, az alpolgármesternél pedig 30 ezer forint, összességében mint­­egy 800 ezer forintot jelent.

A polgármester hangsúlyozta, a képviselő-testület tagjai 2010 óta nem vesznek fel tiszteletdíjat. Ezt az összeget inkább a helyi civil szervezetek és a kultúra támogatására fordítják.