Már a bútorokat szerelik a megújult könyvtárban

Már zajlik az új bútorok beszerelése a könyvtárba. Az intézménynek helyet adó közel százéves épületet tavaly újították fel, a bibliotéka modernizálásával hamarosan befejeződhet a helyi kulturális központ teljes megújulása.

Ezt ne hagyja ki! Nézőpont: a baloldal nem kormányzóképes

– Április végére fejeződik be a beruházás, remélhetőleg addigra már a könyvtárak is kinyithatnak, és az olvasók is élvezhetik a megújult környezetet – mondta el lapunknak Illés Péter, a Csongrádi Információs Központ igazgatója. A közművelődési intézmény részeként működik a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár, hozzájuk tartozik a bokrosi fiókkönyvtár is.

A könyvtár a Művelődési Házban működik Bokroson, az épületet tavaly újították fel teljes körűen, méghozzá úgy, hogy az átalakításnál az ott dolgozók észrevételeit is figyelembe vették a tervezéskor.

Az átépítés során kiszélesítették az épületet, bővült a tér, és a teljesen megújult a tetőszerkezet is: magasabb lett, ezt később akár be is lehet építeni. Emellett energiatakarékosabb is lett a ház, a kivitelező új nyílászárókat szerelt be, illetve kicserélte a villamos hálózatot és a fűtésrendszert, valamint hőszigetelte a falakat is. A beruházás az intézmény berendezéseit nem fedezte, ezt egy külön pályázatból finanszírozták: a projektet a Nemzeti Kulturális Alap 2,3 millió forinttal támogatta, de az önkormányzat is beszállt a költségekbe.

– Most leginkább könyvespolcokat, számítógép-asztalokat, folyóirattartókat, olvasói asztalokat szerelnek fel. A berendezés egy része még később érkezik, egy gyereksarkot szeretnénk kialakítani, onnan még hiányzik a szőnyeg és egy babzsák – tájékoztatott Illés Péter.