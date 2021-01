Már nem divat az újévi fogadalom?

Az új esztendő első napján arról faggattuk a szegedeieket: tettek-e újévi fogadalmat? A válasz általában nem volt, bár akadt olyan is, aki „ifjúkorában eljátszadozott” vele. Katalin azt hangsúlyozta: csak egészség és munkahely legyen, és ő elégedett, neki most van mindkettő.

– Változó, most nem tettem újévi fogadalmat, de már többször előfordult – mondta a buszra siető Norbert. Még gyorsan hozzátette: igyekszik a jót, a pozitívat keresni és megtalálni mindenben, ami történik vele, 2021-ben is így él majd.

Felesleges az újévi fogadalom

– Nem tettem és nem is szoktam semmit sem megfogadni szilveszterkor, feleslegesnek tartom – közölte a 1,5 éves kislányával, Jankával sétáló Zsanett.

– Tervezni nem lehet, pontosabban nem érdemes, amit hoz az év, ahhoz kell alkalmazkodni, és a legtöbbször spontán, rögtönözve kell cselekedni

– fűzte még hozzá.

– Nem fogadtam semmit erre az évre, nem láttam értelmét és elvből nem is teszem. Amikor fiatalabb voltam, eljátszadoztam, elszórakoztam ezzel a szilveszteri szokással, hogy milyen eredménnyel, arra már nem emlékszem. Azt vallom: ha valami nagyon fontos, azt év közben is megígérhetjük magunknak, másnak, illetve fogadalom nélkül is teljesíthetjük. Viszont mindennap új célokat kell találni és kitűzni magunk elé – mondta Andrea.

Lufi már megszegte

Varga Diána kutyájával, Lufival sétált a Stefánia közelében, és elárulta, soha nem tett fogadalmat.

– Viszont úgy látom, Lufi már megszegte a sajátját, azt ígérte, idén az utcán nem ugrál fel az emberekre. Lufi valóban nem volt állhatatos, minduntalan próbált felcsimpaszkodni rám és fotós kollégámra, Kuklis Istvánra. A simogatást azért megérdemelte.

A Szegeden szilveszterező Kovács Annamária elárulta: nem fogadott meg semmit, korábban előfordult, hogy igen, például azt, hogy mit csinál majd jobban a következő esztendőben.

– Egészségesebben étkezek, életmódot változtatok, többet mozgok, barátságosabb leszek az emberekkel, általában ilyen dolgokat tűztem ki célul. Több-kevesebb sikerrel. Most inkább három kívánságom van: egészség, békesség és szeretet

– mondta. A Stefánián vele együtt hintázó 10 éves srác, Szabó Bálint Bendegúz viszont arra tett ígéretet, hogy 2021-ben kevesebb édességet fogyaszt.

– Eddig betartottam, ma még nem ettem – jelentette ki január 1-jén 11 óra tájban.

Az egyik megállóban ülő, neve elhallgatását kérő férfi sem tett, „úgysem tartanám be, csak rövid ideig vagy addig sem” – fogalmazott le­mondóan.

– Próbáltam már elhagyni a cigarettát és a kávét, egy darabig tartottam a fogadalmamat, aztán hiányozni kezdtek, és gyorsan visszaszoktam. Azzal győzködtem, vigasztaltam magam: ennyit megérdemlek – mesélte.

Egészség és munkahely

– Nem is fogadalom, inkább kívánság: egészségem és munkahelyem legyen – mondta Katalin, akivel ugyanabban a megállóban találkoztunk. Hozzátette, szerencsére most megvan mindkettő. A testvére, Mária is így vélekedik. Majd megjegyezte, a legfontosabb, hogy a koronavírus tűnjön el.