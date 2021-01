Már tízezren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát

Egy nap alatt 55 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Csongrád-Csanád megyében. Befejeződött az első körös oltás a Szegedi Tudományegyetemen, ahol csütörtök óta már mindenki a második injekciójára vár.

Befejeződött az első körös ol­­tás a Szegedi Tudományegyetemen, ahol csütörtök óta már mindenki a második injekciójára vár – számolt be a köztelevízió Híradója tegnap. Elhangzott, hogy mostanáig senkinél sem fordult elő olyan negatív reakció, ami bárkinek is problémát okozott volna. Csongrád-Csanád megyében eddig csaknem tízezren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát.

Lengyel Csaba, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ el­­nöke a Híradónak elmondta, hogy szerinte a járvány ellen két hatékony eszköz van. Az egyik a védekezés, a másik pe­­dig a tömeges oltás, mert csak így térhet vissza az élet a korábbi kerékvágásba. Az előző évek adataival összehasonlítva, a tavaly decemberi számadatok azt mutatják, hogy kiugróan nőtt az elhalálozás Csongrádon – mondta sajtótájékoztatón a település polgármestere. Bedő Tamás, aki a helyi operatív törzset is vezeti, arra kérte a csongrádiakat, hogy a védekezési szabályokat továbbra is szigorúan tartsák be, a veszély ugyanis nem múlt el.

A polgármester azt is el­mondta, hogy az első oltópontot a bökényi rendelőintézet épületében alakítják ki Csongrádon. A helyi operatív törzs vizsgálja, hol lehet célszerűen, elsősorban egészségügyi ellátói környezetben kialakítani olyan helyiségeket, amelyek a majdani tömeges oltási időszakban a bökényihez hasonlóan funkcionálhatnak majd. Bedő Tamás azt is elmondta, hogy valószínűleg több oltópontra lesz majd szükség a városban, és hozzátette, hogy amint lehet, ő is beoltatja magát.

Közben vasárnap reggelre 55 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Csongrád-Csanád megyében. Így az operatív törzs hivatalos adatai alapján a járvány kitörése óta már 16 ezer 468 ember fertőződött meg az új koronavírussal a megyében.