Másfél milliónál is több legó árasztotta el az Agórát

A legnagyobb kiállított magyarországi legógyűjtemény érkezett a szegedi Szent-Györgyi Agórába, ahol szombat reggeltől vasárnap estig lehetett megtekinteni a több mint másfél millió legókockából készült csodákat. Minden látogatót letaglózott a látvány, ahogyan Esztert és párját, Gábort is.

Azt mondták, voltak már legókiállításon, de ez a mostani semmihez sem mérhető.

– Nagyon tetszik, hogy ilyen dekoratív környezetben mutatják be az építményeket, amiket egészen közelről lehet szemügyre venni. Úgy látjuk, ahogyan máshol nem volt még rá példa, ráadásul nincs üvegbe téve, így meg is tudjuk örökíteni, a fotón se von le az értékéből az üveg csillanása – nyilatkozták. Kiderült, ő maguk is legóznak, most 30 évesen kaptak rá, szerintük jó kikapcsolódás.

Engem persze egy gyönyörű hófehér táska ragadott magával. Én is szívesen megragadtam volna, de nem lehetett, viszont készítője, Zentai Ferenc elárulta, tipikus női táska, hiszen nehezebb egy kilónál. A legóépítőtől megtudtuk, a most bemutatott kincsestár mind az övé, gyermekkora óta gyűjti a legókat. Kezdetben a Csillagok háborújából épített meg dolgokat, aztán ebből fejlődött ki mindaz, amit Szegeden bemutatott.

A Gyűrűk urától kezdve, Disneylanden át, a járműcsodákig minden megtalálható volt, ráadásul itt mutatta be először óriásvárosát saját repülőtérrel, hegyekkel és vasútállomással. Megtudtuk, két szegedi építő, Lehotai Bence és Albert Kristóf egy-egy remekműve is helyet kapott a tárlaton.