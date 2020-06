Megállították a vírus terjedését

Négy sándorfalvi lakos betegedett meg a koronavírustól húsvét környékén, a kisvárosban azonban sikerült elejét venni a fertőzés elterjedésének. A polgármester szerint az idejében meghozott intézkedések mellett ez a példás összefogásnak is volt köszönhető.

Csongrád-Csanád megyében március végén még csak 22 ko­­ronavírusos esetet tartottak nyilván, ebből azonban négy sándorfalvi lakos volt. A polgármester szerint a példás összefogásnak és az idejében meghozott intézkedéseknek köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a vírus akkor to­­vábbterjedjen – azóta sem volt új megbetegedés.

– Helyi munkacsoportot ala­kítottunk, ez hozta meg azokat a szakmai javaslatokat a polgármesteri döntésekhez, amelyek a lakosság védelmét szolgálták – nyilatkozta Gajdosné Pataki Zsuzsanna.

– A településünkről az itt élők közel 80 százaléka jár be Szegedre dolgozni vagy tanulni, a nagyvárosban vi­­szont nagyobb a fertőzés veszélye is. A feladat tehát az volt, hogy ne kerüljön be újra Sándorfalvára a vírus – mondta. Ennek érdekében három hónapon keresztül napi rendszerességgel fertőtlenítették a buszmegállókat, a forgalmasabb he­­lyeket. Tegnap, a veszélyhelyzet utolsó napján permeteztek utoljára.

– Ebben a helyi önkéntes tűzoltók voltak a segítségünk­­re, akik szabadidejüket áldozták erre a munkára – hangsúlyozta a polgármester. A pia­­­­cot nem zárták be, hogy ezzel is ösztönözzék a helyben vásárlást, viszont ott is szigorú szabályokat hoztak: a maszkviselés és az idősávos vásárlás bevezetése mellett az árusítható termékek körét is szűkítették.

– Az óvoda és a bölcsőde az országban az elsők között zárt be, és az időseket is már a kormánydöntés előtt otthon tartottuk Sándorfalván. Nekik a tanyagondnoki szolgálat mellett a hivatal munkatársai is segítettek, hiszen a megnövekedett igény miatt nem lett volna elegendő a kapacitás a bevásárlásokra, gyógyszerki­váltásokra. De nem csak ők vé­­geztek a szokásoshoz képest el­térő munkát: minden intézmény munkatársa besegített például más feladatok ellátásába. Az utóbbi időszak Sándorfalván arról szólt, hogy a fiatalabbak gondoskodtak azokról, akiket legjobban veszélyeztetett a vírus, vagyis megmutattuk, hogy össze tudunk tartani – mondta a polgármester.

A védekezés a kisvárosnak nagyjából 4 millió forint plusz­­pénzébe került. A munkacsoport a veszélyhelyzet visszavonása után is megmarad: most dolgozzák ki például azt az eljárásrendet, amely azokat az intézkedéseket tartalmazza, amelyeket nemcsak a lakosságnak, de a településre érkezőknek is be kell majd tartaniuk annak érdekében, hogy Sándorfalva továbbra is vírusmentes maradhasson.