Meggyújtották az első adventi gyertyát Vásárhelyen

Advent első vasárnapján Márki-Zay-Péter, Vásárhely polgármestere meggyújtotta a Dr. Rapcsák András út sétálóutcai részén elhelyezett közös városi koszorún az első gyertyát. A Kossuth téri karácsonyi vásár is vasárnap nyílt meg.

Már a hivatalos megnyitó előtt sokan nézelődtek Vásárhelyen, a Kossuth téri karácsonyi vásárban, ajándékot, meglepetést keresve szeretteiknek. Olyan családdal is találkoztunk, mely már a fenyőt is beszerezte a vásárban, és vitte is haza a „zsákmányt”. Az ünnepi fények, ünnepi hangulatot árasztottak a belvárosban, és a Dr. Rapcsák András út sétálóutcai részén egyre többen gyűltek a hatalmas városi fenyő, a betlehem, a színpad és az adventi koszorú köré, hogy tanúi legyenek az első gyertya meggyújtásának.

Elmélkedés, ima, áldás

Mielőtt Márki-Zay Péter polgármester meggyújtotta volna az első gyertyát, szólt arról, hogy advent a várakozás időszaka, amikor megnyugszunk, jobban figyelünk embertársainkra, családunkra és készülünk az ünnepre, a karácsonyra – az Úr eljövetelére, Jézus Krisztus születésére. – Fontos, hogy a jót, az értékeset vegyük észre a másik emberben – hangsúlyozta. A városvezető rövid ünnepi beszéde után elmélkedést mondott Demeter János, a Tabáni Református Egyházközség tiszteletese, áldást és imát Megyesi Zoltán, a Hódmezővásárhelyi Baptista Gyülekezet lelkésze. Amikor fellobbant a láng, több száz szempár szegeződött rá.

Advent jelentése

Advent a keresztény kultúrkör része, hagyománya, és minden gyertya jelent, valamit, egy szép fogalmat, érzést: hit, remény, öröm, szeretet. A részletesebb magyarázatuk meggyújtásuk sorrendjében a következő: az első Ádám és Éva, akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást, a hitszimbóluma; a második a zsidó nép, akinek megígérte Isten, hogy a Messiás tőlük származik, a remény szimbóluma; a harmadik Szűz Mária, aki megszülte a fiút, az öröm szimbóluma; a negyedik pedig Keresztelő Szent János, aki Jézus eljövetelét hirdette és készítette az utat az emberek szívéhez, a szeretet szimbóluma. Az advent szó jelentése – bizonyára nagyon sokan tudják – eljövetel, a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami lefordítva „az Úr eljövetele”.

Iskolások műsora

Visszatérve Vásárhelyre, a sétálóutcára és a Kossuth térre: a gyertyagyújtás előtt 14 órától a BFMK-ban adventi naptárt és ajándékokat készíthettek a gyerekek. A gyertyagyújtás után a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola diákjai aranyos, szívmelengető műsorral örvendeztették meg a kora estében fagyoskodókat, majd a helyi Rotary Club ösztöndíj átadója következett. Végül Koncz Barbara és Bugyi József koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők, az eljövetelre várók.