A déli határvédelem és missziós felkészülés mellett kórházi és járőri szolgálatot is teljesítettek a katonák. Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár vásárhelyi helyőrségének mindennapjait idén meghatározta a vírushelyzet.

– Azt kell mondanom, hogy nem könnyű év van a hátunk mögött – mondta Tóth István ezredes arra a kérdésre, milyen évet zár a Bocskai dandár. A kialakult járványügyi helyzet, az alapfeladatok mellett nagyban befolyásolta az alakulat életét.

A Bocskai dandár katonái, az elmúlt öt évhez hasonlóan, továbbra is részt vesznek a déli határszakasz védelmében, folyamatosan segítik a rendőrök munkáját.

– A határvédelem nem egyszerű feladat, mert az év minden napján, az időjárási körülményektől függetlenül a nap 24 órájában kell helytállni. Saját tapasztalataink és a rendőrök visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy gond nélkül sikerül a déli szakasz mentén is megvédenünk határt az illegális migrációtól – mondta erről Tóth István ezredes, majd hozzátette: Magyarországon a migrációs nyomás egyre jobban növekszik, ezt bizonyítja az is, hogy Terhes Péter közkatona szolgálati ideje alatt, egy olyan alagutat fedezett fel, amelyet migránsok készítettek, hogy hazánk területére illegálisan bejuthassanak. A neki adományozott Szent György emlékérem a határon szolgálatot teljesítő összes katonának is szól.

– A vásárhelyi helyőrség katonái idén a kiképzéseken túl jelentős létszámmal vesznek részt külszolgálati feladatokban a világ több pontján. Dandárunk jó kapcsolatokat ápol az amerikai haderő különböző alakulataival. Az elmúlt évek közös gyakorlataihoz képest idén a járványhelyzet miatt ugyan csökkent a közös kiképzések száma, de novemberben az Amerikai Egyesült Államok Európában állomásozó szárazföldi haderejétől mentorok érkeztek hozzánk tapasztalatcserére a katonai döntéshozatalról, illetve előkészületeiről.

Jövőre a szerb és amerikai haderővel készülünk egy közös kiképzésre, emellett a koszovói misszióban is folyamatosan részt veszünk. A koszovói és afganisztáni szolgálat jövőre kibővül az UNIFIL libanoni missziójával. A katonák a kiküldetések megkezdése előtt részt vesznek egy több hónapos felkészülésen – mondta Tóth István. Majd hozzátette: a kiképzés része a mentális felkészítés, egy többnapos pszichológiai tréning. A misszióban a katonák segítik egymást, de ha szükséges pszichológushoz is fordulhatnak – mondta erről az ezredes.

Tavaly korszerű beléptetési rendszerrel, raktárbázissal, sportcsarnokkal, lakóépülettel és egy új egészségügyi központtal is bővült a hódmezővásárhelyi laktanya.

2020-ban az energetikai korszerűsítésekre került a hangsúly, ennek részeként számos épületen kezdték meg a hőszigetelés kivitelezését. A fejlesztések nem állnak meg, további épületek felújítását tervezzük. A laktanyában található konyha tetejére napkollektorokat tervezünk, amelyek a melegvíz előállítására fordított energiafelhasználást csökkentik majd.



