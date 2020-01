Okostelefonnal fogják az őzeket

Már nagyjából egy tucat őz bevackolta magát a sírkert szomszédságában lévő nádasba, így hamarosan be tudják fogni az állatokat. Ezzel egy régi problémát oldhatnak meg Vásárhelyen.

– A hálót már felállítottuk, arra várunk, hogy az őzek rendszeresen és csapatosan odaszokjanak az etetőkhöz, egy-egy példány már vissza-visszajár – mondta érdeklődésünkre Soós László, az Agrárminisztérium tájegységi fővadásza. Hozzátette, a hideg, a fagyos idő beköszöntével rövidesen számíthatnak csoportosan a kosztosokra, hiszen másutt nem találnak majd eleséget. Eddig 12-15 őz vackolta be magát a katolikus sírkert szomszédságában lévő nádasba.

Már többször írtunk arról, Vásárhelyen a katolikus temetőben évek óta komoly gond az őzek pusztítása, virágokat, koszorúkat legelnek le a sírokról. Az önkormányzat szervezésében november elején tartott egyeztetésen – amelyen minden érintett részt vett: a katolikus temetőt fenntartó, üzemeltető Csongrád Megyei Kegyeleti Kft., a református és a katolikus egyház, az Előre Vadásztársaság és a város képviselői – több megoldási lehetőség felmerült. Végül abban maradtak, a vadásztársaság etetőket helyez ki a nádas közelébe, odacsalogatják az őzeket és megpróbálják élve befogni és elszállítani őket. Mint írtuk, már a befogóháló is áll, kész a csapda.

Soós László elmondta, az ejtőhálós módszerrel csakis csapatosan foghatják be az őzeket, egyenként nem érdemes. A takarmány fogyásából megállapítható, mennyi egyed szokott már az etetőkhöz, de rövidesen kamerákat is kihelyeznek, azzal is figyelik majd az őzeket.

– A rendszert okostelefonnal indítjuk, az izzószál az onnan kapott paranccsal égeti el a biztonsági damilt, és a háló az őzekre hull. Az ejtőhálós módszer már régi, bevált, a szegedi füvészkertben is fogtunk így őzet, illetve vadfarmok is alkalmazzák. Az etetőket figyeljük, és amikor úgy látjuk, csapatostól járnak oda, kimegyünk a helyszínre és a közelből indítjuk a rendszert az okostelefonnal – közölte Soós László tájegységi fővadász.