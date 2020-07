Rend lett a Csillag téren

Három fővel szemben szabálysértési eljárás indult és egy embert pedig előállítottak a Csillag téri rendbontásokért. A júliusi elejei állapotokhoz képest jelentősen javult a helyzet, de még mindig akad dolguk a rendőröknek és a polgárőröknek.

– Éjjelente nem tudunk aludni, olyan nagy a hangzavar az utcán. A lányom többször is átjön, hogy fél, viszont én nem tudok mit tenni, csak aggódok. Van olyan szomszéd, aki az ablakból ki szokott kiabálni, hogy maradjanak már csendben és ne kínozzák a lányokat lent – számolt be lapunknak a Csillag téri tízemeletesek egyik lakásában élő Mónika, aki egyedülálló édesanyaként neveli gyermekét. Hozzátette, hiába újították fel a közeli élelmiszerboltot a Budapesti körúton, nem szívesen megy oda vásárolni, mert a bandába verődött férfiak megjegyzéseket tesznek rá. Ugyanígy a kislányára is, aki emiatt messze elkerüli az ottani buszmegállót, a fagyizót és a játszóteret is.

1 embert előállítottak

Ahogyan azt a közelmúltban megírtuk, több olvasónk is arra panaszkodott, hogy Szegeden, a Csillag tér környékén rendszeressé vált az üvöltözés és az utcai alkoholfogyasztás. Az életvitelszerűen ott tartózkodó bandák tartják félelemben a környéken élőket. Akkor Kothencz János, a városrész önkormányzati képviselője avatkozott közbe. Felszedette a padokat a Szegedi Környezetgazdálkodási nkft. munkatársaival, az utcabútorok helyére pedig szemeteseket telepítettek a Csillag téren és a Lugas utcában.

A helyzet mostanra sokat javult, a téren és a környéken folyamatos a rendőri jelenlét. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság lapunknak arról számolt be, hogy az elmúlt egy hónapban több mint 100 személyt igazoltattak a járőrök. Negyven emberrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki főként közterületi alkoholfogyasztás, valamint köztisztasági szabálysértés miatt. Három fővel szemben szabálysértési eljárás indult, egy embert pedig előállítottak. A megyei rendőr-főkapitányság azt kéri a lakóktól, hogy amennyiben rendőri intézkedésre okot adó cselekményt észlelnek, tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón.

Továbbköltöztek

Lapunk olvasója, Horváth Krisztián kétszer is felhívta szerkesztőségünket. Először a július elején megjelent cikkünkre reagált, s arról beszélt, hogy a felszedett padok miatt a hajléktalanok továbbköltöztek, így a lakótömbjük előtti területen, a Gyík utcában táboroztak le. Kiderült, rendszeresen hangzavart csaptak, éjjelente nem tudtak nyitott ablaknál aludni az ott élők, ami a kánikulában sokaknak komoly gondot okozott. A napokban viszont már sokkal jobb hangulatban hívta szerkesztőségünket a férfi. Azt mondta lapunknak, hogy alig van már házuk előtt fedél nélküli, aludni is tudnak végre, szerinte ez a rendőrök és a polgárőrök jelenlétének, járőrözésének köszönhető.

Polgárőrök járőröznek

Megkerestük a Szeged-Tarján Polgárőr Egyesület elnökét is, hogy ők mit tapasztalnak, javult-e a helyzet. Horváth S. Andrástól megtudtuk, az elmúlt hetekben a Csillag teret és környékét fokozottan ellenőrizték a Tarjáni Rendőrőrs munkatársaival szorosan együttműködve és önállóan is.

– Meglátásom szerint főleg a délutáni, kora esti órák voltak kritikusak, de a fokozott járőrtevékenység és a padok felszedése jelentősen csökkentette a téren tartózkodó rendbontók számát. A lakóktól több pozitív visszajelzést kaptunk, elmondásuk szerint is érezhetően javult a helyzet – nyilatkozta. Az elnök hozzátette, a jövőben is fokozottan ellenőrzik az érintett területet, hogy a békés körülmények megmaradjanak.