Rongálásokkal, szeméthalommal is szembesültek az egyesület önkéntesei

A Makói Természetbarát Sportegyesület terveinek megfelelően sikeresen újjávarázsolta a Makó és Apátfalva közti, a Maros menti erdőben haladó túraútvonalat – a munkát azonban nem várt akadályok is nehezítették. Október elején a tájékoztató táblák kihelyezett konzoljait döntötték ki ismeretlenek, a napokban pedig illegális szeméthalmok bukkantak fel az út szélén. Ez utóbbi ügy azonban szerencsésen megoldódott.

Épphogy befejeződött a Maros menti túraútvonal felújítása, megtisztítása Makó és Apátfalva között, az útvonal mentén máris óriási szeméthalom tűnt fel. Ennek híre különösen azok után volt a Makói Természetbarát Sportegyesület önkénteseinek bosszantó, hogy kevesebb mint egy hónapja a kihelyezett tájékoztató táblák tartóoszlopai közül rongáltak meg jó néhányat. Hogy ki vandálkodott, máig nem derült ki, a táblákat újra fel kellett állítani, ami jelentős pluszmunkát és többletköltséget jelentett az egyesületnek.

A szeméthalom gazdája vi­­szont egy nap alatt meglett – tudtuk meg Hajdu Gábortól, az egyesület projektfelelősétől. Kiderült, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) szakemberei termelték ki a közeli kubikgödrökből az elmúlt években oda hajigált szemetet, és ezt összegyűjtötték egy helyen, hogy később elszállíthassák. Szerettük volna az Ativizigtől megtudni, milyen gyakran végeznek ilyen munkát, mennyit kellett erre fordítaniuk és mekkora gondot jelent számukra a nyílt vizekben elhelyezett hulladék, ám úgy tájékoztattak, az ügyben az Innovációs és Technológiai Minisztérium az illetékes. Kérdéseinket így a szaktárcának is eljuttattuk – ha választ kapunk, visszatérünk a témára.

A túrázók még az év elején határozták el, hogy kialakítanak egy 14 kilométeres turistaútvonalat a Maros-parton Makó és Apátfalva között az ártéri erdőben. Itt eddig csak egy vadcsapás volt, meglévő, részben tönkrement tanösvénnyel. Az ötlet akkora sikert aratott, hogy elnyerte az egyik áruházlánc 400 ezer forintos fődíját is. Hajdu Gábor azt mondta, a munkát időközben befejezték: felfestették az útjelzéseket, kihelyezték a tájékoztató táblákat, az utat is sikerült teljes hosszában járhatóvá tenni, másokkal is összefogva. Tapasztalataik szerint máris sokan használják.