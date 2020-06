Szeged a második otthona

Igazi átigazolási szenzációt okozott a bejelentés, miszerint Aaron Younger a Ferencváros BL-győztes vízilabdacsapatától a Pro Recco együtteséhez igazol. Az olasz sztárklubhoz vezető utat Szegeden kezdte meg az ausztrál pólós, így a távozás okai mellett a Csongrád-Csanád megyei városhoz való szoros kötelékről is beszélgettünk vele.

– Miért döntött úgy, hogy a Pro Recco színeiben is kipróbálná ma­­gát?

– Mivel imádom a magyarországi életem, és mindennel kifejezetten elégedett voltam a Fradinál, ez egy nehéz döntés volt. Úgy éreztem, itt lenne az ideje a változásnak, kipróbálni valami újat, még mielőtt pár év múlva lezárom a pályafutásomat. Biztos vagyok benne, hogy különleges érzés és kihívás lesz a Reccónál játszani.

– Magyarországi karrierje Szegeden indult. Már akkor látszott, hogy rendkívül tehetséges, amit kupagyőzelmek során is bizonyított. Ho­­gyan gondol vissza a napfény városában töltött évekre?

– Az első szezonom különösen emlékezetes, hiszen fiatalként fantasztikus játékosok közé kerültem, izgalmas volt klasszisoktól tanulni, a kupagyőzelmek pedig hihetetlen élmények voltak. A szegedi élet mellett a helyi szurkolók is lenyűgöztek, ez a fantasztikus környezet rengeteget segített abban, hogy a fejlődésre tudjak koncentrálni, szakmailag és emberileg egyaránt. Külön meg szeretném köszönni a klubnak és a drukkereknek, hogy mindenben támogattak!

– A feleségét is Szegednek köszönheti, így ha jól sejtem, örökre szívébe zárta a várost.

– Természetesen! Az egész felnőtt életem ott indult be, Szeged rengeteget adott ne­­kem, mindig is erős érzelmek kötnek majd oda. Hálás vagyok a sorsnak, hogy gyönyörű feleségemet megismerhettem Szegeden, és boldog vagyok, hogy már családot is alapítottunk. Kisfiunk, Rusty már háromesz­tendős.

– El szoktak még látogatni Szegedre?

– Amikor csak lehet, oda megyünk szabadidőnkben. Most, hogy nincsenek mérkőzések, szinte minden héten el­­jutunk a városba. Szeged a második otthonom, és ez mindig így lesz!