Szegeden a Meg nem született gyermek szobra

Most először érkezett Szegedre vasárnap a Meg nem született gyermek szobra. A megrendítő alkotással a szlovák szobrászművész Martin Hudáček a megfogant élet tiszteletére, a kiengesztelődés, megbékélés erejére kívánja felhívni a figyelmet.

Vasárnap délelőtt az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban a szentmisén mutatkozott be az Együtt az Életért Egyesület tulajdonát képező, egyedülálló műalkotás, amellyel az alkotó, Martin Hudáček szlovák szobrászművész a megfogant élet tiszteletére, a kiengesztelődés, megbékélés erejére kívánja felhívni a figyelmet.

Az élet szeretete és tisztelete

A világszerte nagy figyelmet magára vont művészi alkotás a szentmise alatt a templomban elöl, jobb oldalon, a Szűz Mária-oltárnál volt megtekinthető. Az alkotás most először járt Szegeden. A szobrot a sajtónak és az érdeklődő híveknek Thorday Attila plébános, a Gál Ferenc főiskola tanára mutatta be. Az elmúlt években számos olyan életvédő mozgalom indult világszerte, így hazánkban is, mely az élet szeretetére és tiszteletére kívánja ráirányítani a figyelmet.

Mély fájdalmak

A fiatal szlovák szobrászművész Martin Hudáček még diákkorában, a Besztercebányai Művészeti Akadémia hallgatójaként 2012-ben készítette el művét. Célja az volt, hogy a várandósság elvesztését, vagy akár megszakítását követő gyászában, mély fájdalmának gyógyulásában és lelki tusáiban segítse a szenvedő anyákat. A térdre borult, arcát sírás közben kezével eltakaró női alak megrendítően jeleníti meg a trauma súlya alatt összetört, mély fájdalmak közt vergődő, a megbánással küzdő anyát.

Budapestről kapták kölcsön

Thorday Attila plébános elmondta, a szobrot, ami egy másolat és a művész készítette, egy budapesti plébániától kapták kölcsön. – Az Úristen is az élet pártján van, az egyház is ezt a tanítást adja tovább. Fájdalom, ha bármilyen okból egy megfogant gyermek, nem tud megszületni. Ez űrt hagy maga után, és ezt segíti feldolgozni a művész a fájdalommal teljes anya és a meg nem született, de számára megjelenő gyermek ábrázolásával – magyarázta a plébános.