Tippek a tram-train balesetek megelőzése érdekében

Egyre gyakrabban jár Hódmezővásárhelyen a tram-train. Legtöbbször nem is egy, hanem két szerelvénnyel is találkozhatnak a város lakói. Sajnos, az első koccanásos baleset is megtörtént a Hősök terén, amiben a helyismeret hiányának is szerepe volt. A rendőrség és a MÁV a veszélyekre hívták fel a figyelmet és tanácsokat is adtak a biztonságos közlekedésre.

Meg kell szoknunk, hogy egy olyan jármű is rója az utakat, amellyel eddig nem lehetett Hódmezővásárhelyen találkozni – mondta Bánfi Balázs címzetes rendőr alezredes, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője pénteken, a rendőrség és a MÁV közös sajtótájékoztatóján, amit a Kálvin téri megállóban tartottak. Ez a szabály, ha nem működik a lámpa Bánfi Róbert hangsúlyozta, a gyalogosoknak az átkelőn elsőbbségük van a villamossal szemben is. – Javaslom, hogy vegyék fel a szemkontaktust a tram-train vezetőjével, ellenőrizzék, hogy megkapják-e az elsőbbséget és utána lépjenek az úttestre. A kerékpárosoknak a gyalogos átkelőn tolniuk kell a járművüket, ne próbálkozzanak meg azzal, hogy átsuhannak a jármű előtt, mivel a súlyából adódóan sokkal hosszabb fékúttal rendelkezik, mint egy személygépkocsi – hangsúlyozta a Bánfi Balázs. A villamosvasút nyomvonalán több kereszteződésben is jelzőlámpákat helyeztek el. – Aki a zöld jelzést látja, mehet. A villamosra is vonatkoznak a közúti jelzések. Ha üzemszünet miatt nem működnek a lámpák, akkor az „Állj" illetve az „Elsőbbségadás kötelező" táblák lépnek érvénybe, amik a villamosra is érvényesek – hangsúlyozta a szakember. Konkrét példaként megemlítette az Emlékpontnál lévő csomópontot. Ha a lámpa nem működik és a külső Andrássyról a Kaszap utca felé halad egy személygépkocsi, akkor villamosvasútnak elsőbbséget kell adnia az autósnak. A körforgalomban a tram-trainnek van elsőbbsége Hódmezővásárhelyen több körforgalmat érint a villamosvasút. Minden behaladási pont előtt kint van az elsőbbségadás kötelező tábla. – Hiába vagyunk bent a körforgalomban, a körforgalmat keresztező villamosnak elsőbbséget kell biztosítanunk – emelte ki Bánfi Balázs. Jó tanácsként megemlítette, a körforgalomban futó sínre csak akkor hajtsanak rá az autósok, ha nincs előttük semmilyen akadály. A minap a Hősök terénél lévő körforgalomban történt egy koccanásos baleset. A tramtrainnek volt elsőbbsége, de a helyismerettel nem rendelkező autós nem gondolta, hogy a jármű érinti a körforgalmat is. Szerencsére, nem történt személyi sérülés és az anyagi kár sem jelentős. Hamarosan megérkezik a hatodik szerelvény is Biber Anett, a MÁV szóvivője elmondta, augusztus 31-én kezdődött a tartampróba, amiben az öt Magyarországon lévő járműből három vesz részt. A próbafutáson jelenleg két szerelvény érintett, a harmadik a jövő héttől csatlakozik hozzájuk, vagyis lesz, amikor a vásárhelyiek három tram-trainnal is találkozhatnak. Valenciában készül a hatodik szerelvény is, nemsokára útnak indítják Magyarországra. A szóvivő is a körültekintő közlekedésre kérte a vásárhelyieket. Bejelentette, a jövő héttől az iskolásoknak is tartanak tájékoztató előadásokat. Biber Anett felhívta a figyelmet, a városban száraz időben is legalább 50 méter a tram-train féktávolsága, a nagyvasúti pályán, ahol 100 kilométer/órás sebességgel közlekedik, a féktávolság akár 500-700 méter lehet. Kérte, mindenki legyen körültekintő a vasúti átjárókban, mert rendkívül megemelkedett a balesetek száma. A szóvivő arról is beszélt, hogy szigorúan tilos és életveszélyes felmászni a felsővezetékeket tartó oszlopokra és a szerelvények tetejére. A graffitizés se jusson senki eszébe. Az bűncselekmény, azonnal rendőrségi feljelentést tesznek, ha ilyen eset előfordul.