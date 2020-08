Tizedszer jöttek Makóra a Volkswagenesek – Galéria

Több mint százötven, a Volkswagen-konszernhez tartozó autó érkezett a hét végén Makóra, hogy részt vegyen a márka sorrendben tizedik országos találkozóján. A gyülekező a Maros-parti zöld háznál volt, de a sofőrök sokak örömére a városban is tettek egy kört.

– Tíz éve összeállt egy baráti társaság, akik szívügyüknek tartották megrendezni az első találkozót. A lelkesedés azóta is töretlen – mondta a szervezők egyike, Kómár Mátyás a találkozó múltjáról. Az, hogy ennek a márkának a rajongója lett, nem csoda: mint meséli, szinte egy egyszázas Skodában született, a családdal sokat utaztak, kirándultak, s most is egy tűzpiros Skoda Fabiával érkezett.

– Volt olyan találkozó, amikor szakadt az eső, ennek ellenére egy vidám társaság késő estig táncolt a parkoló autók között – elevenített fel egyet az érdekesebb sztorik közül.

A Volkswagen-konszern, azaz a csoporthoz tartozó márka kedvelőinek idén már a tizedik találkozóját tartották Makón. Több mint százötvenen fogadták el a meghívást szerte az országból – a külföldiek ezúttal nem tudtak eljönni. Az autók tulajdonosai a Maros-parti zöld háznál gyülekeztek, itt egész nap szórakoztató programok fogadták őket, de ahogy lenni szokott, az autók tettek egy kört a városban is. A menetet sok makói és sok turista tapsolta meg.

– Korábban hosszú ideig Németországban dolgoztam, de az ottani munkámat is úgy szerveztem meg, hogy ne kelljen kihagynom a makói találkozókat – mondta Gábor Miklós, aki Békés városából jött. Ő egy 38 éves hófehér Volkswagen kabrióval érkezett, amelyen – büszkén említette – a bőrözést maga készítette, és amit megbámulnak, ha végighajt vele valahol.

– Egyszer egy haverom vett egy kabriót, amit nekem kellett hazahoznom. Úgy megtetszett, hogy rá egy hétre már a sajátomat hoztam haza – mesélte. – A kabrió maga a szabadság, olyan, mintha motorozna az ember. Ezt nem lehet elmesélni, ezt át kell élni! – tette hozzá.