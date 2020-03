Újjáélesztenék a virágkiállítást

135 évvel ezelőtt tartották Szentesen az első virágkiállítást, azóta vissza-visszatérően voltak ilyen rendezvények, de most szeretnék újra rendszeresen megtartani. A március hatodikán kezdődő háromnapos, vásárral egybekötött virágkiállítást a tavalyi helyszínen, a Szecessziós Házban rendezik meg.

Változás az elmúlt évhez képest, hogy idén eggyel több stand lesz, és egy hosszú távú versenyt is hirdetnek a résztvevőknek. A nevezőknek a legnagyobb óriásparadicsomot kell termeszteniük, ehhez a kertészek a Bolgár Kutatóintézettől kapnak magot.

– A bolgárkertészeknek emléket állító szobor felavatása kapcsán vettük fel a kapcsolatot az Országos Bolgár Nemzetiségi Ön­­kormányzattal. Együttműködési megállapodást is kötöttek az önkormányzattal, amelynek köszönhetően nem mindennapi versengésre hívják meg a lakosságot – jelentette be Szabó Zoltán.

– A Bolgár Kutatóintézet szabadföldi paradicsom vetőmagokat ajánlj fel városunknak, azokat a helyi családok elültethetik, a terméssel pedig versenyezhetnek egymással – mondta a polgármester.

A vállalkozó szellemű lakosok augusztus 20-ig dokumentálhatják majd növényeik fejlődését és termését. A fotókat a főkertész e-mail-címére kell eljuttatni, ez­­után kezdődik az internetes szavazás, a végeredményt pedig a lecsófesztiválon hirdetik ki.

Érdekesség, hogy a megmérettetésen elindul a polgármester és a város főkertésze is.