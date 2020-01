Újra csatlakozik az önkormányzatok szövetségéhez a város

Többek között díjemelésekről, a Művelődési Központ dísztermének felújításáról és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozásról is döntöttek a képviselők a legutóbbi soros testületi ülésen.

Napirend előtti felszólalásában Murányi László tett javaslatot arra, hogy a városi televízió kéthetente közvetítsen egy-egy misét a helyi templomból, Laczkó Zsolt pedig egy új bizottság felállítását kezdeményezte, a képviselő szerint a városnak rendelkeznie kellene egy környezet-, természet- és állatvédelmi bizottsággal is.

A napirendi pontok tárgyalása során a testület döntött arról, hogy az alapanyagok árának emelkedése miatt idén március 1-től egységesen tizenöt százalékkal nő a gyermekétkeztetés térítési díj, valamint szintén ugyanettől a dátumtól számítva emelik az összkomfortos és komfortos bérlakások díját is huszonöt százalékkal. Drágulnak az anyakönyvi szolgáltatások is: március 1-től a házasságkötés a hivatalban nyolc helyett tizenötezer forintba kerül majd, a hivatalon kívüli ceremóniáért pedig húsz helyett huszonötezer forintot kell majd fizetni, az egyéb anyakönyvi események lebonyolításának díja pedig a korábbi öt helyett ezentúl tízezer forint lesz.

Eldőlt, felújítják a Művelődési Központ Magyar Király dísztermét is, az 1998-ban felújított teremre tizenhét millió forintot költenek majd pályázati forrásból. Mint Bedő Tamás polgármester elmondta, további pályázati lehetőségeknek köszönhetően szeretnék az épület nyílászáróit is kicserélni és az ott található szolgálati lakást is felújítani.

Döntés született arról is, hogy Csongrád a 2009 körüli kilépése után újra csatlakozik a Település Önkormányzatok Országos Szövetségéhez is. Ezzel kapcsolatban a polgármester kiemelte, ez a települések legnagyobb érdek-képviseleti szerve, ami magyar város program előkészítésében is részt vesz, a programból pedig komoly forrásokra számít a város.