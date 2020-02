Újszegeden és Szőregen is egyre több a migráns

Egyre gyakrabban bukkannak fel illegális bevándorlók a Bertalan híd újszegedi oldalának közelében és Szőregen is. Erre abból is lehet következtetni, hogy például Szőregen naponta többször is járőröző rendőröket lehet látni.

Megindult a forgalom Kelebiánál tegnap reggel hét órakor, miután a szerb hatóságok elszállították a határátkelőhelyről az ott gyülekező illegális migránsokat. A menetet – amely csütörtök délután érte el a magyar határt – hetek óta szervezték a közösségi médiában, zárt csoportokban. A migránscsoport után további karavánokra is lehet számítani, hiszen csak Szerbiában jelenleg mintegy 6000 illegális bevándorló tartózkodik – mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese tegnap az M1-en.

De nemcsak Bács-Kiskun megyében jelentek meg az illegális bevándorlók, hanem Csongrádban is, Újszegeden és Szőregen is egyre többen vannak. Erre utalnak a szétdobált ruhaneműk, fényképek és egyéb iratok a környéken, utóbbi helyszínen pedig még fákra aggatott zacskók is jelzik, valaki kijelölte az utat az illegális határátlépőknek.

A rendőrök szerdán 0 óra és 24 óra között összesen negyven­három határsértőt tartóztattak fel Ásotthalom, Kübekháza, For­­ráskút, Röszke és Szeged külterületén, valamint a Röszke autópálya-határátke­lőhelyen. A férfiak közül egy egyiptominak, tizenheten af­gánnak, kettő algériainak, a többiek pedig szír állampolgárnak vallották magukat, de ezt semmivel sem tudták igazolni. Ezért a rendőrök visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági ha­­tárzárhoz.

Egy hír a sok közül

Ez csak egy migránsokkal kapcsolatos hír a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság honlapjáról, de még számtalan van, meg lehetne tölteni velük egy egész újságot. Arra pedig, hogy egyre több a migráns a megyében, nemcsak a naponta megjelenő rendőrségi hírekből lehet következtetni, lapunkat is egyre többen keresik meg a problémával. A Bertalan hídhoz közeli ál­­lapotokról Farkas Andás be­szélt, sőt képeket is küldött.

– A híd újszegedi oldalától körülbelül 200 méterre sétáltam a Tisza hullámterében, amikor a fotókat készítettem. A hír egyébként már két nappal előtte felkerült a Facebookra, egy kutyát sétáltató nő volt, akinek először feltűntek a szétdobált dolgok – mondta.

Törölték a csoportot

A bejegyzés alatt persze óriási vita kerekedett, az emberek zö­­me arról írt, hogy fél. A csoportot egyébként valószínűleg a témája miatt már törölték a kö­­zösségi portálról.

– Amikor én odaértem, már a rendőrök is kint voltak, és körbekerítették a területet. Korábban is találkoztam erre néhány migránssal, de nem tömegesen, csak kettesével vagy egyedül mentek. Ez a mostani mennyi­ség már riasztó, a pokrócok alapján lehettek nyolcan, tízen is – tette hozzá Farkas András.

Azt is elmondta, hogy a pokrócokon és a ruhákon kívül az eldobott holmikból látszik, hogy Szerbiában látták el őket iratokkal, italokkal és élelmiszerrel. A papírjaikat is szétdobálták, hogy véletlenül se lehessen beazonosítani később őket. A pokrócokat és a holmikat egyébként zömmel az UNHCR, az ENSZ Menekült­ügyi Főbiztossága adta nekik.

Veszélyesek lehetnek az eldobált holmik

– Gondolom, innen átöltözve, hátizsákot, ruhákat és élelmiszert hátrahagyva vitték őket tovább az embercsempészek. Na­­gyobb probléma viszont, hogy itt, a tiszai hullámtéren sok ember megfordul, és a kutyák egy része is odaszalad a szétdobált élelmiszerekhez, nem beszélve azokról a rágcsálókról, madarakról, erdei ragadozókról, amelyek szintén ott eszegetnek. Fertőzésveszélyt is jelenthet az eldobott sok személyes holmi – folytatta a férfi. Farkas András arról is be­szélt, hogy a hátrahagyott ru­­hák rendkívül jó minősé­gűek, így az is valószínű, hogy a ruhák, amikbe átöltöztek, is azok, tehát simán elvegyülhetnek akár Szegeden is.

– Láttam én errefelé már sok mindent. Voltak olyanok, akik a töltésen jöttek bőröndökkel, ami ugye nem életszerű. Az emberek között pedig már mindennapi téma lett a migráció. Mostanában azt figyeltem meg, hogy egyedül szinte senki sem merészkedik az erdőbe, a nők is a töltésen sétálnak vagy futnak. Létező a probléma, de szerencsére gyakran járnak erre a rendőrök – magyarázta a Délmagyarország kérdésére Farkas András.

Szőregen is vannak

Nem sokkal jobb a helyzet Sző­regen sem, ahol ráadásul több dolog is embercsempészekre utal. Több környékbeli is je­lezte, hogy néhány hete a szokottnál több rendőrt látnak a környéken. A vasúti átjáróban és a kamaratöltésen is rendszeresen áll egy járőrautó. Nem volt nehéz összerakni a képet, miután kiderült, hogy nemcsak rendőrből, hanem illegális bevándorlóból is lényegesen több van mostanában. Ezt egyébként olvasónknak a rendőrök is el­­ismerték. Amikor megkérdezte, hogy miért vannak ott mostanában ilyen gyakran, egyikük azt válaszolta, hogy a migránsok miatt.

Utat mutatnak a zacskók

A Bertalan hídnál nem lehetett egyértelműen embercsempészek közreműködésére következtetni, utóbbi városrészben viszont igen. A kamaratöltés mellett látta több olvasónk is, hogy a fákra bizonyos távolságokként valakik zacskókat aggattak, amelyek szerintük egyértelműen a migránsokat segítik. Tulajdonképpen kijelölték nekik az útvonalat.

Börtönbe küldték a röszkei határra rontókat

Alig egy hete történt, hogy migránsok rohamozták meg a röszkei kishatárátkelőt. Január 28-án 5 óra 30 perc körül történt a támadás. A tömeg feltett szándéka volt, hogy Magyarországra lépjen. A csapat elején lévők felmásztak a kerítésre, rángatni kezdték, majd lenyomták, és berohantak hazánk területére. A tömeg a felszólítások ellenére folyamatosan skandálva tovább haladt az ország belseje felé, amikor az egyik biztonsági őr a szolgálati fegyverével figyelmeztető lövést adott le. Gyorsított eljárásban négy migránst egy év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek a támadás miatt.