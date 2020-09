ÚtOn: A Retek és Róna utca sarkán felbontották az utat

A bevezető utakon már nagy a mozgás, és a külső körutakon is elég erős a forgalom mindkét irányban.

Sok az autó a József Attila, a Csongrádi és a Kossuth Lajos sugárúton, illetve az Etelka soron, a Csillag téri körforgalomban és annak vonzáskörzetében. A Retek és Róna sarkon felbontották az utat, így ott egyelőre se ki, se behajtani nem lehet.

A Brüsszeli, a Római körút és a József Attila kereszteződése tele van, valamint a Szabadkai út végig, a Kálvária, Petőfi sugárút eleje szintén telítve.

A nagykörút is be van már sűrűsödve, és lassítja a haladást a Brüsszeli-Juhász Gyula sarkán lévő sávszűkület. A Dugonics illetve Aradi vértanúk tere környéke hozza a reggeli formáját, de telítve van a Boldogasszony sugárút és a Szent Ferenc utca is.

A Stefánia még egyirányú a híd felől, kerülni a Deák Ferenc illetve Széchenyi tér felől lehet. A hídfeljárók utcáiban és a hidakon is lassan halad a forgalom, csakúgy a Makai, Szőregi úton, Temesvári körúton egyaránt.