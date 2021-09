Üzletfejlesztésről és kapcsolatépítésről tanácskoztak a női vállalkozók – Galéria

Megyénk üzletasszonyai ültek asztalhoz szerdán, hogy megismerkedjenek egymással és segítséget nyújtsanak egymásnak a vállalkozói problémák megoldásában. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Női Vezetői Klubjának eseményén mintegy harmincan vettek részt.

Kapcsolatépítési, üzletfejlesztési és közösségépítési céllal rendezte meg az I. Üzletasszony Találkozót szerdán a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Női Vezetői Klubja Szegeden.

A résztvevők között volt például étterem tulajdonos, dekoros céget vezető nő, weboldal-tervező, gyógyszertár tulajdonos, virtuális asszisztenciával foglalkozó vállalkozó, valamint festőüzem tulajdonos is.

Novákné Halász Anna, a klub vezetője lapunknak elmondta, hogy hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a találkozót, és olyan megyében élő nőket hívtak meg rá, akiket szeretnének bevonni a klub munkájába. Hozzátette, az eseményen mindannyian bemutatkoztak, elmondták mivel foglalkoznak, ami alapján üzleti kapcsolatot tudnak kiépíteni a régi és új tagok egymással.

Jelezte, a programon emellett mindenki beszámolt arról is, hogy mi a legnagyobb, megoldásra váró probléma a vállalkozásában. Éppen ezért a bemutatkozásokat kiscsoportos munka követte, mind az öt csoport más-más problémákat boncolgatott, a klub tagjai pedig igyekeztek megoldási javaslatokat adni.

Problémaként merült fel például a marketing, a munkaerőhiány, a szervezetfejlesztés és az üzleti kapcsolatok kiépítése is, de volt olyan női cégvezető is, akinek a profilújításához tőkére van szüksége.

Novákné Halász Anna közölte, a most elhangzott információk, eredmények segítenek a klubnak abban, hogy a jövőben mire kell szakmailag még nagyobb hangsúlyt fektetniük ahhoz, hogy segíteni tudják a megyében élő vállalkozó hölgyeket.

A szerdai találkozón egyébként férfi vállalkozók is szerettek volna részt venni, de ez nem volt lehetséges, hiszen most minden kimondottan a nőkről szólt. Ugyanakkor az elhangzottak szerint november 4-én vállalkozói napot tart a kamara, így akkor a női és a férfi vezetők is egyaránt jelen lehetnek majd és építhetik a kapcsolatokat.

A Női Vezetői Klub egyébként 2015 májusában alakult meg a megyében azzal a céllal, amellyel egyébként a mostani különleges találkozót is megszervezték, hogy segítsék a női vezetőket abban, hogy minél sikeresebb legyen a vállalkozásuk. Ezen felül a klub támogatja őket abban is, hogy hatékonyan tudják megtalálni az egyensúlyt a karrier és a magánélet között, ennek érdekében havonta szakmai programokat szerveznek.

Klubtalálkozókat is szoktak tartani, azokon a tagok egymástól vagy meghívott előadóktól olyan információkat kaphatnak, amelyekkel nemcsak cégeiket fejleszthetik, hanem vállalkozó kedvüket is fokozhatják. A tanulás mellett informális kapcsolatépítésre is lehetőséget ad a klub, valamint a kreatív programok és a jótékonykodás is a tevékenységük része.