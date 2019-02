Kalifornia és 15 tagállam pereli a Trump-kormányzatot

"Trump elnök egy saját maga által létrehozott alkotmányos válság felé sodorja az országot"

Kalifornia és 15 másik amerikai tagállam hétfő este pert indított a Trump-kormányzat ellen a rendkívüli állapot kihirdetése miatt. A közös perkérelmet egy észak-kaliforniai kerületi bíróságon nyújtották be, és erről Xavier Becerra kaliforniai főállamügyész tájékoztatta a nyilvánosságot. A perkérelem az elnöki döntés végrehajtásának azonnali felfüggesztését kéri. Egyúttal azzal vádolja Donald Trump elnököt, hogy "kirívó módon nem veszi figyelembe a hatalmi ágak szétválasztását", mert a kongresszus megkerülésével szövetségi pénzeket irányít át az amerikai-mexikói határra tervezett fal építéséhez.- olvasható a bírósághoz benyújtott dokumentumban.Donald Trump pénteken sajtókonferencián jelentette be a rendkívüli állapotot, arra hivatkozva, hogy a kormányzat finanszírozását biztosító törvénybe nem illesztették be az általa kért 5,7 milliárd dollárt a déli határokra ígért fal építésére. A rendkívüli állapot kihirdetésével az elnöknek az a célja, hogy így a kongresszus megkerülésével teremtse elő a falépítéshez szükséges összeget. A Fehér Ház ugyan még nem hozta nyilvánosságra a leendő forrásokat, de amerikai sajtóinformációk szerint a pénzt a védelmi minisztériumtól és más szövetségi hivataloktól csoportosítják át.A perelő államok szerint a határok mentén nincs rendkívüli helyzet, így a rendkívüli állapot kihirdetése nem indokolt. A perkérelemben hivatkoznak is Trump egyik mondatára, amely a pénteki sajtókonferencián hangzott el. "Megépíttethettem volna a falat hosszabb idő alatt is, nem volt szükségem erre a lépésre" - fogalmazott az elnök, és a perelő államok szerint ezzel saját maga támasztja alá, hogy nincs rendkívüli helyzet. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a perekre. De Donald Trump már pénteken jelezte, hogy több, és hosszasan elhúzódó perre számít.