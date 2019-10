A kántorságba bele lehet nőni, de csakis sok gyakorlással

A fővárosból költözött Szegedre Nagy Péter, aki a diplomaszerzés után egyből a dóm kántora lett. Megkérdeztük, mitől lehet jó egy kántor, mi történik akkor, ha nyaralni menne vagy lebetegszik. Célja a méltán híres orgona régi pompájának visszaadása.

Nem is gondolná az ember, hogy milyen nehéz dolga is van egy kántornak. Ha esik, ha fúj, a temetésen ott kell állni, a Szentesét a család helyett a billentyűkkel kell tölteni, vagy amíg sokan a szilveszteri bulira hangolódnak, addig ő a hálaadó szentmisét teszi ünnepibbé. Nyaralni sem könnyű elmenni, ha nincs helyettes, betegnek lenni pedig nem is igazán szabad. A templomba belépve csak rácsodálkozik, hogy milyen gyönyörű ének szól, hogy mennyire megtölti a hatalmas épületet az orgonaszó, miközben nem is tudjuk kitől származik ez a csoda. A szegedi székesegyház orgonája mögé tekintettünk be ezúttal, Nagy Péter kántorral beszélgettünk. Mint kiderült, gyermekkorában kezdődött el nála az orgona iránti szeretet, 14 évesen kezdette el zenélni tanulni, ezt követően elvégezte a kántorképzőt Budapesten, majd Szegeden folytatta tanulmányait, itt szerzett diplomát.

