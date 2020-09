Makó 320 éve egy kötetben

A napokban bemutatták a város 320. születésnapját köszöntő kötetet a makói József Attila Könyvtárban. Az igényes kivitelű kötet a török utáni újjátelepüléstől napjainkig 320 fotóval, dokumentummal és képeslappal mutatja be a Maros-parti várost.

– Ez a 320 év, mint a kötet előszavát szerző Jámborné Balog Tündétől tudjuk, 117 ezer nap. És minden egyes napon történt valami – mondta Halmágyi Pál történész, nyugalmazott múzeumigazgató a Makó 320. születésnapjára készült kötetből. Persze a fotókkal, dokumentumokkal gazdagon illusztrált kötetből azért ilyen részletességgel nem derül ki minden az újjátelepüléstől napjainkig, de meg lehet ismerni, sőt, ha egy ide látogató lapozgatja, meg lehet szeretni Makót. – A város nem csupán kőből, téglából, fából, mészből és malterból áll, hanem az itt élő emberekből – tette hozzá.

Ehhez csatlakozva Zombori István szegedi történész kisebbfajta névsorolvasást is tartott, illusztrálva, milyen gazdag Makó hírességekben. Megemlítette a tudós rabbi, Kecskeméti Ármin nevét, Pulitzer József sajtókirályét és a Ford T-modellel világhírűvé vált Galamb Józsefét, de szóba hozta többek között Justh Gyula honatyát, Mályusz Elemér történészt, Espersit János mecénást és a város fogadott fiát, József Attilát is. A mai Makóról a művésztelepet tartotta fontosnak megemlíteni, no meg azt, hogy Makovecz-város és fürdőváros.

Az igényes küllemű, kivitelű kötetről, melynek szövegeit Forgó Gáza történész írta, az is kiderült, hogy a nagy sikerű Makó Annó-sorozat alapján készült, annak köteteinél azonban sokkal többet mond. A szerkesztő, Halász Tamás azt mondta, ebben nem a képek dominálnak, hanem a leírások, és egy az oldalakon végig futó idővonalnak köszönhetően az olvasó mindig tudhatja, épp melyik korszakról van szó.