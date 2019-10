Séta az 1956-os forradalom jegyében

Városismereti túraversenyt szervez a Szentesi Spartacus Szabadidős Sport Egyesület október 23-ára.

A verseny témája az 56-os forradalom, a Rákosi- és Kádár-rendszer lesz. Szerepet kapnak a forradalomhoz köthető irodalmi alkotások, jeles szentesiek is. Mint a szervezőktől megtudtuk, játékos formában szeretnének ismeretet nyújtani Szentes történetéről, műalkotásairól, híres embereiről, és megismertetni azokat a kincseket, amelyeket sokszor még az itt élők sem vesznek észre.

A csapatoknak térkép segítségével negyven feladatot kell megoldaniuk három óra alatt. Sétájuk során a város az 56-os forradalomhoz kapcsolódó építészeti, történelmi, természeti helyszíneihez kapcsolódó kérdésekre kell válaszolniuk. A csapatoknak két elméleti feladat megoldását követően egy városi tájfutó-térképen kell harmincnyolc ellenőrző pontot szabadon választott sorrendben felkeresniük, és ott kérdéseket megválaszolniuk, vagy fénykép alapján azonosítaniuk. Néhány kérdés megválaszoláshoz a Koszta Jó­­zsef Múzeumba is be kell térniük a csapatoknak, de aggodalomra semmi ok, a helyszínen minden kérdésre megtalálhatók lesznek a válaszok. A két-négy fős csapatoknak felnőtt, diák vagy családi kategóriákban október 20-ig lehet nevezni személyesen a Dózsa-házban, vagy a szentes­[email protected] címre küldött levélben.