Viszlát, Helga, helló, Helka

Nemcsak a természetben hoz megújulást a tavasz: Debreczeni-Kis Helga is új dallal és videóklipel jelentkezik, emellett új honlapot is indít, és a neve is rövidül. A műfajok között szívesen kalandozó zenész megújult világában nemcsak a népzenének van hely, de az alternatív folk-pop irányába is kikacsint.

– Alapvetően nem szerettem volna művésznevet választani, a természetesség híve vagyok, nem akartam „elművészkedni" a dolgot. De be kellett látnom, hogy megjegyezhetetlenül hosszú a teljes nevem, ezért döntöttem egy új, rövidebb verzió mellett. A cél az volt, hogy az új név egyszerűbb és megjegyezhetőbb legyen, mint a mostani – magyarázta az előadó. Hozzátette, a Helga azért nem működött, mert világszerte több zenész is fut már ezen a néven, ezért egy újon kellett gondolkodnia. – Végül a közösségi oldalaimra tettem fel néhány verziót, amelyekből a közönség választott. A Helka lett a befutó, de hozzám is ez állt a legközelebb – fűzte hozzá a zenész. Helka első saját dala is ezen a néven jelenik meg, az új szám ma este hét órakor debütál a YouTube-on. Az Izzad a tenyerem című szám mondanivalója és hangzása is más, témájában eltérő a népzenei világtól Az előadó leírása szerint inkább az alternatív folkos-popos vo­nalon mozog az új dala. Mint a zenész elmondta, ez a szám segített neki az önelfogadásban, úgy érezte, vallomást tesz a kamera előtt. – Vallomást a dalomon ke­resztül egy olyan témával kapcsolatban, ami mindannyiunkat érint, mégsem szoktunk róla beszélni, mert kellemetlen. Kiváló önismereti utazás egy szál kamerának őszintén énekelni – fogalmazott Helka. Április 9-én az új dal és videóklip mellett elindul az új honlapja is, de a zenész leginkább már a koncertezést várja. Az előadó egy lánybandával zenél, Helka citerajátéka mellett énekel is, mellette pedig egy kobzos és egy nagybőgős lány játszik. – Több felkérésem is van Magyarországon, a határon túl­­ról pedig Szicíliából és Szerbiából is, remélem, ezek is összejönnek, és nyáron már lehet koncertezni – vázolta terveit az előadó. A zenész a várható koncertek mellett sem pihen, szeretne jobban belemerülni a dalszerzésbe, valamint azt tervezi, hogy a diploma megszerzése után tanít is majd. A jövőben az sem állna távol tőle, hogy vállalkozásba fogjon: a zenéihez kötődő grafikákkal, illusztrációkkal, termékekkel szeretne foglalkozni.