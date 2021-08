A közönség előtt is megnyitják a New York-i Filmfesztivál kapuit

A részvételt viszont minden esetben oltási igazolványhoz kötik a szervezők.

Közönség előtt tartják szeptember 24. és október 10. között az 59. New York-i Filmfesztivál, az NYFF vetítéseit a Lincoln Centerben. A programok között lesznek virtuális események és néhány szabadtéri vetítés is, de virtuális filmvetítést nem hirdettek a szervezők. Ezzel szemben a Velencei Filmfesztivál eseményei kivétel nélkül élőben lesznek, amíg a torontói rendezvény számos virtuális vetítéssel számol.

Dennis Lim, a fesztivál programigazgatója bejelentette a nyitófilmet is. Az esemény a Lincoln Centerben indul Joel Coen Macbeth-feldolgozásával. A The Tragedy of Macbeth című film Denzel Washington és Frances McDormand főszereplésével készült. Az alkotásnak az NYFF első napján lesz így a világpremierje. Jane Campion művét, a The Power of the Dog című alkotást pedig a velencei filmfesztiválon mutatják be, de New Yorkban is központi lesz a vetítése. Zárásként Pedro Almodóvar filmjét, a Madres paralelast, vagyis a Párhuzamos anyákat nézheti meg a közönség.

A gálavetítések mellett a fő program 32 filmje között találjuk továbbá a cannes-i fődíjas Titánt, a francia Julia Ducournau művét, valamint a brit Joanna Hogg alkotását, a The Souvenir: Part II című filmet. Ezenkívül a nézők láthatják az amerikai Todd Hayness dokumentumfilmjét a The Velvet Underground rockzenekarról.

