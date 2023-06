Az ember nem szereti elhagyni azt a közösséget, amiben jól érzi magát. Tragédiaként éli meg. Minden egyes elnéptelenedő település esetében ezek egyéni, családi és közösségi tragédiák is, és ezt így kell nézni. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy különböző fejlesztési források is érkezzenek ezekre a településekre – legyen szó egy magyar kormányzati támogatással megvalósuló vidékfejlesztési programról vagy európai uniós forrásokról. Mindehhez kell egy erős központ, akár járásközpontok, amik azt tudják kommunikálni, hogy „jó neked ott, ahol élsz. Bármiben hiányt szenvednél, rám számíthatsz”. Ez a fajta térségi gondolkodás – országosan is egyedülálló módon – Csongrád-Csanád vármegyében évekkel ezelőtt elindult