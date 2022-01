A Biden-adminisztráció első éve után egyre gyakrabban felmerül a kérdés: lesz-e visszavágó 2024-ben Joe Biden és Donald Trump között? A Harvard-Harris január közepén arról kérdezte a regisztrált választókat, hogy ki nyerné a következő elnökválasztást, ha a korábbi és a jelenlegi elnök újra megmérkőzne egymással – írja a V4NA. Az eredményekből pedig kiderül, hogy

Donald Trump jelenleg 6 százalékkal nyerné meg a soron következő voksolást, Biden csak 40 százalékot szerezne.

A kérdőívben arra is válaszolhattak az emberek, hogy kit tartanak jobb elnöknek. A megkérdezettek több mint fele, 53 százaléka gondolta úgy, hogy a Trump-adminisztráció jobban teljesített, mint Joe Biden és csapata.

Egy másik felmérés során is Trump bizonyult népszerűbbnek. A McLaughlin & Associates kutatása szerint

Trump 5 százalékkal vezet Biden előtt. A felmérés éppen akkor készült, amikor Joe Biden népszerűsége óriásit zuhant. Nem csoda, hiszen rengeteg – kampány során tett – ígéret maradt betartatlan.

Biden képtelen volt egyesíteni az országot, pedig ez volt a legfőbb ígérete. Emellett az elrontott afganisztáni kivonulásért is a demokrata elnököt hibáztatják az emberek. A Biden-adminisztráció a déli határt sem tudta biztosítani, miközben tízezrek masíroztak át az Egyesült Államokba, ráadásul rengeteg bevándorlót még ma sem találnak a hatóságok. Az elnök elbukott továbbá a koronavírus-járvány egészségügyi és gazdasági kezelésében is. Az Egyesült Államok rekordmagas inflációval kezdte az évet és a munkanélküliek száma is ugrásszerűen megnőtt az elmúlt hónapokban.

Joe Biden népszerűsége pedig várhatóan tovább zuhanhat, miután a demokrata politikus már nyíltan sértegeti az újságírókat. Az elnök frusztrációját jól mutatja, hogy a hétfői sajtótájékoztatóján trágár megjegyzést tett az egyik újságíróra, aki az inflációról kérdezte.

Biden: What a stupid son of a bitch pic.twitter.com/K8H74Vfv8m — Acyn (@Acyn) January 24, 2022

Biden valószínűleg nem vette észre, hogy bekapcsolva maradt a mikrofonja.