Németország mindig azt képzeli, hogy leckéket adhat demokráciából Magyarországnak. Aligha van még egy európai állam, ahol olyan ellenséges a légkör egyetlen ellenzéki párttal szemben, mint a Szövetségi Köztársaságban, ha az Alternatíva Németországért (AfD) pártról van szó. A legkisebb érintkezés is megbocsáthatatlannak számít ebben az országban – írja a Junge Freiheit nevű német lap, amely a cikkében megjegyzi hogy Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort már most jobboldali autokrataként rágalmazza a helyi tömegmédia, anélkül is, hogy az AfD-vel együttműködne. A Fidesz magyar kormányzópárt nem engedheti meg magának, hogy túl közel álljon a párthoz – írja a lap.

Ennek kapcsán Orbán Viktor is említést tett a napokban, amikor interjút adott a Budapester Zeitung lapnak. A magyar kormányfő azt mondta, hogy a német demokrácia sajátossága, hogy ha az AfD-vel kapcsolatban lépéseket tennénk, az kihatással lenne az államközi kapcsolatokra.

Orbán Viktor azt is megemlítette, hogy a német beavatkozás Magyarország belügyeibe – akár közvetlenül, akár az uniós intézményeken keresztül – mára óriási méreteket öltött – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A Junge Freiheit szerint Orbán Viktor szavai azt bizonyítják, hogy nem azért nincs szoros kapcsolat a két konzervatív erő között, mert a Fidesz félne a Kereszténydemokrata Unió (CDU) reakciójától, akikkel egykor nagyon közeli kapcsolatban állt a magyar kormányzópárt. A magyar miniszterelnök szerint ugyanis már elváltak a pártok útjai.

A CDU a saját útját járja, ami nem a mi utunk. Magyar szempontból a CDU ma baloldali párt – idézi a lap Orbán Viktor szavait, majd felidézi hogy miközben a Fideszre óriási nyomás nehezedik a német kormány részéről az AfD-vel kapcsolatban, addig a szociáldemokrata–zöld–liberális német kormánykoalíció szorosan együttműködik a magyar ellenzékkel.

A választási kampányok során többek között a szociáldemokrata Katarina Barley, az Európai Parlament alelnöke és Daniel Freund, az Európai Parlament zöldpárti képviselője többször is kifejezte támogatását az Orbán-ellenes szövetség mellett.

A Junge Freiheit szerint ez a kettős mérce már-már mulattató annak fényében, hogy Németország a demokrácia egyetlen őreként oktatja ki Magyarországot és lép fel ellene.

Orbánt azonban nem kell kioktatni. Jobban érti a szövetségi köztársaság tragédiáját, mint az önmagát. A beszélgetéseim alapján is újra világossá vált számomra, hogy Németország multikulturális társadalommá vált. Ez már nem politikai program kérdése, hanem tény – írja a cikk szerzője, aki kiemeli hogy Magyarország ma már egy párhuzamos univerzum sok nyugat-európai országhoz képest. Az ország egy európai erődítmény.

Ott nincsenek gyilkos késelők vagy csoportos nemi erőszakok. Számos előremutató kérdésben azonban nagyfokú konszenzus van. A magyarok többsége például elutasítja az olyan jelenségeket, mint a tömeges migráció vagy a korai szexualizáció az iskolákban. A magyar választók egyértelmű többséggel, sorozatban negyedszer is megerősítették Orbán pártjának irányvonalát. A német kormány tehát minden bizonnyal tanulhatna egy-két dolgot a kioktatottaktól -olvasható a német lap cikkében.