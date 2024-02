Zsarolás árnyékában indul az Európai Tanács rendkívüli ülése Csütörtökön megkezdődik az Európai Tanács rendkívüli ülése. A magyar kormány kompromisszumokkal, a nyugati fősodor zsarolással készült az alkalomra. Az ülés fő témája az Ukrajnának szánt ötvenmilliárd euró támogatás beépítése az uniós költségvetésbe – emlékeztet a Magyar Nemzet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ötvenmilliárd eurót építenének be a költségvetésbe az úgynevezett Ukrajna-eszköz számára (17 mil­liárd euró vissza nem térítendő támogatás és 33 milliárd euró hitel formájában). Orbán Viktor miniszterelnök (középen j2) az Európai Unió tagországai állam- és kormányfői kétnapos tanácskozásának második napján Brüsszelben 2023. június 30-án

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda Magyarország álláspontja a témában egyértelmű, ezt Orbán Viktor miniszterelnök a francia Le Point lapnak adott nyilatkozatában erősítette meg legutóbb. „Nem értünk egyet azzal, hogy ötvenmilliárd eurót adjunk, ami hatalmas összeg. Nem értünk egyet azzal, hogy ezt négy évre adjuk” – nyilatkozta a kormányfő. Mivel a nyugati fősodor nem képes vagy külső nyomásra nem hajlandó ezt belátni, múlt hét szombaton javaslatot tett a kormány Brüsszelnek, egyfajta kompromisszumot. E szerint Magyarország kész részt venni az EU-s 27-ek megoldásában, azzal a feltétellel, hogy minden évben döntenek arról, hogy továbbra is küldjenek-e pénzt vagy sem. És ennek az éves döntésnek ugyanolyan jogalapja kell hogy legyen, mint ma: egyhangúnak kell lennie. Mindezek ellenére soha nem látott mértékű zsarolást hirdettek Magyarországgal szemben. A Financial Times brit lap közölt a minap egy anyagot brüsszeli forrásokra hivatkozva, amely azt a stratégiát vetítette előre, hogy minden ­uniós forrást vonjanak meg hazánktól, ha újból vétót kap az ukrajnai támogatás. A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.