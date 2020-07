A fertőzés kezelésében alkalmazható hatóanyagot azonosítottak pécsi és osztrák kutatók

Bár a laboratóriumi eredmények nagyon ígéretesek, a kísérleteket széles körű klinikai vizsgálatoknak kell követniük annak érdekében, hogy a hatóanyag tényleges terápiás alkalmazhatóságát is igazolják.

Pécsi és osztrák kutatók együttműködésével olyan – jelenleg allergia elleni orrsprayben megtalálható – hatóanyagot azonosítottak, amely a későbbiekben a koronavírus-fertőzés kezelésében lehetséges gyógyszerként alkalmazható – közölte Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szentágothai János Kutató Központ virológiai kutatócsoportjának vezetője az MTI-vel.

A szakember tájékoztatása szerint a pécsi kutatóközpont virológusai az osztrák Cebina biotechnológiai céggel közösen folytatott vizsgálat eredményeként találtak rá a lehetséges hatóanyagra, amely új terápiás gyógyszert jelenthet a koronavírus fertőzésben. A kutatók hangsúlyozzák, a hatóanyag nem mint a fertőzést megelőző vakcina, hanem a már kialakult fertőzés, megbetegedés kezelésére ígéretes – fűzte hozzá.

Jakab Ferenc – aki a miniszterelnök által korábban bejelentett, egyebek mellett a vírus jobb megismerését, a lehetséges hatékony gyógyszer és gyógymódok későbbi kifejlesztését szolgáló akciócsoportot is vezette – közölte: az azelasztin nevű hatóanyagot egy általánosan használt antihisztamin orrspray alapanyagaként használják jelenleg, a hatóanyag pedig laboratóriumi körülmények között igen jó hatásfokkal csökkentette a vírus fertőzését. A vizsgálat első lépéseként a Cebina kutatói számítógépes megközelítést alkalmaztak, hogy olyan meglévő és könnyen elérhető gyógyszereket azonosítsanak, amelyek a későbbiekben szerepet játszhatnak a koronavírus-fertőzés kezelésében. Ennek eredményeként sikerült kiszűrni az azelasztint, mint lehetséges hatóanyagot. Ezt követték a laboratóriumi vizsgálatok Pécsen, amelyek igazolták a számítógépes modellezés eredményét és beváltották a hozzá fűzött reményeket.

A professzor felhívta a figyelmet arra, hogy bár a laboratóriumi eredmények nagyon ígéretesek, a kísérleteket széles körű klinikai vizsgálatoknak kell követniük annak érdekében, hogy a hatóanyag tényleges terápiás alkalmazhatóságát is igazolják.

Jakab Ferenc szerint az eredmény azért is nagyon fontos, mert a gyógyszer engedéllyel rendelkező, széles körben – Magyarországon például vény nélkül – kapható orrspray formájában, és közvetlenül hat a vírusfertőzés kezdeti helyén.

A kutató szerint amennyiben a nemsokára megkezdődő klinikai tesztek is igazolják a gyógyszer hatékonyságát, akkor szinte azonnal bevethető lesz a fertőzés kezelésére.

A PTE júniusban jelentette be, hogy a koronavírus elleni vakcina fejlesztésével kapcsolatos közös vállalkozásba kezd a Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportja és a Cebina osztrák biotechnológiai cég. Jakab Ferenc professzor a közleményben akkor jelezte már, hogy a két intézet eddig is szoros együttműködésben dolgozott, aminek eredményeként a hatóanyagokat illetően már ígéretes tesztek is készültek.

A Cebina GmbH vezérigazgatója és alapítója, Nagy Eszter akkor azt közölte: a most klinikai kipróbálás stádiumában lévő vakcináktól eltérően egy hagyományosabb technológiát alkalmaznak, amely biztonságos és megfizethető a tömeges oltáshoz. Az úgynevezett alegység vakcina olyan vakcina antigénekre épül, amelyek várhatóan védelmet jelentenek a jelenlegi és a jövőbeli koronavírus-járványok során.

Kiemelték azt is, hogy az ilyen és ehhez hasonló, nagy volumenű, nemzetközi kutatási projektek finanszírozására ad lehetőséget a Virológiai Nemzeti Laboratórium program is, amelynek helyszíne a PTE kutatóközpontja, vezetője pedig Jakab Ferenc, a PTE professzora.

