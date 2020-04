Fegyveres rendőrök állították le a misét

Egy párizsi templomban éppen istentiszteletet tartottak, amikor belépett három fegyveres rendőr és véget vetettek a ceremóniának.

Igencsak meglepődtek a Párizs 8. kerületében lévő Saint-André-de-l’Europe templomban, amikor mise közben egyszer csak belépett az épületbe három rendőr, talpig fegyverben. Philippe de Maistre atya elmondása alapján összesen heten voltak a templomban, a templomszolga, az orgonista, a kántor, az egyházközösség három tagja és ő maga – írja a V4NA.

Az atya felháborodva mesélt a történtekről, amit már csak azért sem tud mire vélni, mivel az egyházi törvények szerint a templomban a rendőrhatóság nem más, mint a plébános, ennek értelmében pedig még a rendőrök is csak az ő engedélyével léphetnek be a templomba, ez alól az egyetlen kivétel a tűzoltóság – írja a Valeurs actuelles hetilap.

Az atya úgy döntött, hogy folytatja a misét, de a rendőrök felszólították, hogy fejezze be és pénzbírsággal fenyegették meg a papot. Végül a plébános két segéde fejezte be a szertartást, a rendőrök pedig húsz perc elteltével elmentek, de előtte még távozásra szólították fel a három egyházközösségi tagot.

Philippe de Maistre atya bement a rendőrőrsre, hogy tisztázza a történteket. Kiderült, hogy a templom mellett lakó egyik szomszéd telefonált be a rendőrségre azzal a bejelentéssel, hogy titokban misét tartanak a templomban. A pap elmondta, hogy zártkörű szertartásról volt szó, még a templom ajtaját is bezárták, hogy a hívek ne menjenek be.

Az atyát végül nem bírságolták meg, Michel Aupetit párizsi érsek azonban elítéli a rendőri intézkedést, mivel a rendőrök fegyverrel be sem mehettek volna a templomba.