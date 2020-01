Hazaszállították Ukrajnába az ukrán áldozatok maradványait

Az ukrán fél viszont közölte, hogy ők is rendelkeznek olyan speciális laboratóriummal, ahol képesek kinyitni a megrongálódott adatrögzítőket. Ezt követően közölte szombaton Tasznim Haszan Rezaifár, az iráni polgári repülési szervezetnek a balesetek kivizsgálásáért felelős igazgatója, hogy megpróbálják kinyerni az adatokat a feketedobozokból Kijevben – Franciaország, Kanada és az Egyesült Államok szakértelmének felhasználásával -, és ha ez nem sikerül, akkor küldik az adatrögzítőket Franciaországba.

Előtte még Irán Franciaországba akarta küldeni arra hivatkozva, hogy ott rendelkeznek a súlyosan megrongálódott adatrögzítők alapos vizsgálatához szükséges eszközökkel. Kanada is ezt szorgalmazta.

A kijevi Boriszpil repülőtéren rendezett búcsúztatási ceremónián jelen volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Olekszij Honcsaruk miniszterelnök és Dmitro Razumkov házelnök is.