Müller Cecília: tudjuk azt, hogy ez a karácsony más lesz (élő)

Elkezdődött a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatója.

Ennyien szegték meg a szabályokat

238 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkhasználat megszegése miatt – idézi az Origo Gál Kristófot. Az ORFK szóvivője elmondta, hogy 286-an szegték meg a kijárási tilalmat, míg kilencen csoportosultak.

Közel hatezer karantént rendeltek el

67-en szegték meg a tranzitálási szabályokat csütörtökön, míg 5795 hatósági házi karantént rendeltek el.

Plató fázisban vagyunk

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy az utóbbi napon sok gyorsteszt eredményeként nőtt több mint 4 ezerrel a fertőzöttek száma. Úgy tűnik, egy plató fázisban van a járvány.

Müller: Nem javaslom, hogy sokan összegyűljünk

Nem csökken jelentősen a kórházban fekvők száma, és ez arra int minket, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk – mondta Müller. Szólt arról is, hogy óvatosnak kell lenni a zsúfolt helyeken. Ez a karácsony más lesz, mint a korábbiak. Nem javaslom, hogy sokan összegyűljünk – tette hozzá.

Egy 19 éves fiatal is meghalt

A környezetünkben számos országban erőteljesen emelkednek a számok, zárásokat alkalmaznak. Most egyfajta kiegyensúlyozott helyzet van nálunk – mondta Müller Cecília. Egy 19 éves fiatal is meghalt tegnap, neki is volt súlyos betegsége, gyulladásos agytályoga volt – mondta a szakember. Közölte, hogy az ő praxisában is volt már hasonló eset.

Már több mint 200 ezren regisztráltak a vakcinára

Müller Cecília elmondta, hogy már több mint 200 ezren regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu oldalon, és folyamatosan küldik vissza a leveleket.

Ezért fontos a védőoltás

Müller Cecília elmondta, hogy a védőoltásoknak nagyon komoly szerepe van abban, hogy a járványokat feltartóztassuk.

Nagyon sok vakcina lesz jövő év elejére

A védőoltások nagyon különbözőképpen hatnak – mondta a szakember. Most is számos kihívás van a koronavírus-járvány elleni vakcinák fejlesztése során – tette hozzá. Müller Cecília elmondta, hogy nagyon gazdag tárháza alakult ki a koronavírus-elleni vakcináknak. Jövő év elején sokféle vakcinával fogunk találkozni.

Különféle hatások

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a különféle vakcinák különféle módon fognak hatni. Lesz antitestalapú, vagy éppen RNS-alapú vakcina is.

Itt indul majd az oltás Magyarországon

Várjuk az engedélyt, és a vakcinát is. Kijelöltük azokat az oltópontokat, ahol elkezdődik az egészségügyi dolgozók oltása. Elsőként a Dél-Pesti Centrumkórházban indul az oltás – mondta Müller Cecília. Az egész szervezés nagyon komoly kihívást jelent, mivel -70 fokon kell tartani a vakcinát.

Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvos beszél a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs utolsó alkalommal megtartott online sajtótájékoztatóján 2020. június 17-én