Kövesse nálunk élőben az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóját!

Müller Cecília országos tisztifőorvos és Lakatos Tibor rendőr ezredes, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője ismét online tartják meg közös sajtótájékoztatójukat.

Cikkünket a sajtótájékoztató kezdete után a videó alatt folyamatosan frissítjük.

A tájékoztatót itt tudja megtekinteni:

Halmosi Zsolt rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a sajtótájékoztatón elmondta, Orbán Viktor 108 egészségügyi intézmény élére nevezett ki katonai kórházparancsnokokat. Ez életmentő lehet. A katonai kórház parancsnoka orvosi kérdésekben nem hozhat döntéseket, tanácsokat sem adhat.Feladatuk a gyógyítási eszközök biztosítása. A kórházparancsnokok együttműködésre kötelezhetők az intézmények vezetésével – fűzte hozzá Halmosi Zsolt az Origo tudósítása szerint.

Nincs robbanásszerű terjedés Magyarországon

Müller Cecília elmondta, hogy a csoportos megbetegedések fázisában vagyunk. Hozzátette,

az ország egész területén, egyenletesen oszlik el a fertőzöttek száma, nincsenek tehát Magyarországon gócpontok.

A kijárási korlátozások működnek,

az, hogy mindennap újabb fertőzésekről számolunk be, természetes dolog

– emelte ki.

Megismételte, fontos a másfél méteres szociális távolság megtartása, ezzel nagy valószínűséggel meg lehet akadályozni a fertőzés átadását. A tisztifőorvos szerint Magyarországon robbanásszerű terjedésről nem lehet beszámolni.

A teszt hamis biztonságérzetet adhat

A világon nagyon sokféle teszt terjed, többségük még bevizsgálatlan. Ezek a magánlaborokban elvégzett tesztek csak nagyon korlátozottan alkalmasak a vírus jelenlétének kimutatására, ugyanis csupán a szervezetben termelődött ellenanyagot tudják kimutatni – emelte ki Müller Cecília. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tesztjei sokkal jobbak, de ezek segítségével is csak az aktuális állapotot lehet megmondani – tette hozzá.

Ha valaki tüneteket észlel magán, először a háziorvosával beszéljen

– mondta Müller Cecília. A laboratóriumi vizsgálat nem játszik olyan fontos szerepet a vírus terjedésének a megállapításában, ahogy gondoljuk.

Ez hamis biztonságot ad az embereknek, mert a negatív tesztek után később még nyilván elkaphatják a fertőzést

– emelte ki.

Ezekre figyeljünk a bevásárlás során!

A tisztifőorvos ismét otthonmaradásra szólította fel az időseket, a fiatalokat pedig az idősek segítésére.

Azt is kérte, hogy a boltokban ne fogdossunk végig mindent, ez járványhelyzettől függetlenül is rossz szokás. Azt az élelmiszert emeljük le a polcról, amelyről látjuk, hogy tiszta. Ha nincs becsomagolva, akkor fogót használjunk. Ügyeljünk a bolti eladók egészségére is. Válasszuk a kártyás fizetési lehetőséget. A bevásárlás után mossunk alaposan kezet – hívta fel a figyelmet. Az a rövid idő, amíg átadjuk az időseknek az élelmiszert, az nem minősül kockázati tényezőnek – mondta Müller Cecília.

Újabb két áldozat tegnap óta

Hétfő reggelre az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma 447-re nőtt Magyarországon. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 433 magyar állampolgár. Az aktív vírushordozók száma 398, mivel 34-en már meggyógyultak, és 15-en meghaltak.

A halottak száma vasárnap reggelhez képest kettővel nőtt. Mindketten idősek, 90 év felettiek voltak és alapbetegségeik is voltak.

Intézményes karanténban jelenleg 73-an tartózkodnak, a hivatalos úton végzett mintavétel száma pedig 13 301.

Még mindig a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, tömeges fertőzésről tehát nem lehet beszélni. Ahhoz, hogy ez egyelőre így is maradjon, kulcsfontosságú a kormányzati korlátozások és a különböző ajánlások betartása.

