Légnyomást kaptak amerikai katonák az iráni rakétatámadáskor

Irán egy tucatnál több ballisztikus rakétát lőtt ki január 8-án hajnalban az amerikai erők által használt két iraki támaszpontra – az Ain al-Aszad bázison kívül támadást intéztek az iraki Kurdisztánban lévő erbíli támaszpontra is -, hogy megtorolja Kászim Szulejmáni, az iráni Forradalmi Gárdához tartozó al-Kudsz különleges egység parancsnokának megölését, Washington által végrehajtott bagdadi meggyilkolását.

Ezt megelőzően a Defense One amerikai hírportál szellőztette meg a Pentagonból származó forrásokra hivatkozva, hogy 11 amerikai katonai légnyomást kapott.