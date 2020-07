Orbán Viktor: nem szabad feladni a tervszerű védekezést, a vírus itt van közöttünk

A vírussal együtt kell élnünk, és ha rosszul élünk vele együtt, akkor annak meglesznek a következményei – figyelmeztetett a miniszterelnök, aki Nagy Katalinnal beszélget a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában a legfrissebb kormányzati intézkedésekről.

Cikkünket frissítjük!

A miniszterelnöki interjút hamarosan itt is meghallgathatja.

– Az első, hogy a tervszerű, higgadt és kiszámítható védekezést nem szabad feladni.

Nem szabad, hogy elragadjon bennünket a hév, a lelkesedés, a szív, a nyár, a Balaton, a nyaralás. Legyen a fejünkben, hogy a vírus itt van közöttünk, nem tudunk tőle megszabadulni, együtt kell vele élnünk, és ha rosszul élünk vele együtt, akkor annak meglesznek a következményei

– figyelmeztetett Orbán Viktor a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

– A kormány először is megpróbál kiszámítható döntéseket hozni, ezért a februári kormányülésen hosszú órákon át foglalkoztunk a járványügyi helyzettel és úgy határoztunk, hogy lesz egy operatív törzs – amely egyébként ma is működik – és egy járványügyi akciócsoport is – közölte a kormányfő.

Azt is hozzátette, ennek a nyugalomnak vagy relatíve jó helyzetnek a hátterében azért folyamatosan több száz ember áll készenlétben. – Pintér Sándor minden reggel hajnalban megkezdi a munkát, az operatív törzs megfelelő részlegeivel tanácskozik, Kásler Miklós figyeli az egészségügyi helyzetet, utasítja az egészségügyi csapatokat, kórházakat. Egy gépház megbízható, kiszámítható módján működik egy védekezési rendszer – folytatta.

Zöld jelzésű országokba menjünk!

Aki külföldre megy, zöld jelzésű országba menjen, ne sárgába és ne pirosba – kérte a miniszterelnök, hangsúlyozva:

a pandémiás szempontból kockázatosabb államokba utazók a vírus elleni védekezés rendelkezéseit betartó honfitársaikat is fertőzésveszélynek tehetik ki.

A kormányfő értékelése szerint beváltak a magyar intézkedések, és a lehetséges második járványhullámra is fel van készülve az ország. Szavai szerint tavasszal bebizonyosodott: a hazai egészségügyi ellátórendszer az egyik azok közül, amelyek a legjobban teljesítettek Európában. Emellett a védekezéshez szükséges eszközöket magyar vállalatok gyártják a maszkoktól a lélegeztetőgépekig.

