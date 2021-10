Orbán Viktor: vegyük fel a harmadik oltást! (videó)

Jövő héten a kormányfő is beoltatja magát harmadszorra.

„Ez egy olyan vírus – ezt mondják ma a járványügyi szakemberek – amely ellen csak az oltás segít. Aki nem veszi fel az oltást, az veszélyben van. Sőt, van olyan professzor, aki ennél is tovább ment a konzultációkon, aki azt mondta, hogy aki nem veszi fel az oltást, azt mind meg fogja találni a vírus. Tehát veszélyben vagyunk, vigyáznunk kell magunkra” – mondta reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette: „ugyanakkor Magyarországon sokan agitálnak az oltás ellen, terjesztenek mindenfajta rémhíreket, és ez nem marad hatástalan, ezért sajnos sokan nem vették föl az oltást. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy a harmadik oltást is vegye föl. Most már 800 ezer körül van azon honfitársaink száma, akik ezt megtették. Én is föl fogom a jövő héten, úgy érzem, hogy eljött az ideje. Bár nem vagyok félős típus, de most valahogy úgy érzem, hogy szükségem van erre a harmadik oltásra. Fel is fogom venni és mindenkinek azt javaslom, hogy kövesse a példámat” – mondta a kormányfő.