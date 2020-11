Varga: felelőtlen magatartás, hogy Brüsszel nem a problémák megoldására koncentrál

Felelőtlennek nevezte Brüsszelnek azt a magatartását Varga Judit igazságügyi miniszter, hogy nem a problémák mielőbbi megoldására koncentrál, hanem ideológiai vitákkal húzza az időt.

A miniszter pénteken a Facebook-oldalán azt írta, videokonferencián vett részt Ana Paula Zacariasszal, Portugália európai uniós ügyekért felelős államtitkárával, ahol elmondta, hogy az Európai Uniónak sürgősen segítséget kell nyújtania azoknak a tagállamoknak, amelyeket a koronavírus-járvány gazdaságilag a leginkább sújtott – olvasható a bejegyzésben.

Varga Judit közölte azt is, hogy mivel Portugália tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét 2021. január elsejétől, olyan kulcsfontosságú témákról is szó esett, mint a migráció és az európai klímapolitika.