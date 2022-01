Melyek a babaszoba kötelező elemei?

Ugyan sokat számít a dizájn, vannak olyan berendezési tárgyak, amelyek nélkülözhetetlenek, ha újszülött lakja a szobát. A pelenkázó, a kiságy és egy fotel a szoptatáshoz elengedhetetlenek. Hely híján ugyan a pelenkázót megoldhatjuk egy erre a célra készített matraccal. A kiságy lehet akár ringatható bölcső, rácsos ágy vagy a kezdetekben mózeskosár is. A kiságy estében figyeljünk oda, hogy a rácsok közé ne tudjon beszorulni a baba feje! Ez ugyan alapvetésnek tűnik, azonban sok gyártó inkább a dizájnra megy, mint a biztonságra, így túl nagy réseket hagy. Érdemes polcokat is betervezni, hogy elférjenek a pelenkázáshoz használt eszközök, és természetesen a ruháknak való szekrényre is szükségünk lesz.

5 ötlet a valóban egyedi és barátságos babaszobáért

Ahogy a lakás többi részébe, gyermekünk szobájába is belevihetjük személyiségünket, illetve a lakás jellemzői is visszaköszönhetnek. Erre több lehetőségünk is van:

Gondoskodjunk a kedves árnyalatokról!

A babaszoba alaphangulatát a fal fogja megadni. Dönthetünk valamilyen színes falfesték mellett, de ha nem akarunk festeni, akkor tapétát vagy akár falmatricát is kereshetünk, mert a hatalmas választéknak hála őserdőt, szafarit vagy akár egy varázslatos kis ligetet is kialakíthatunk a falon. Természetesen ha érzünk magunkban elég tehetséget hozzá, színes falfestékek tömkelege áll rendelkezésre, hogy mi magunk hozzuk létre a mintákat.

Válasszunk megfelelő kiságyat és mindent, ami vele jár!

Ha már megvan a fal színe, könnyebb kiválasztani a kiságyat is, mert ebből is több szín létezik, bár a leggyakoribbak a fehér és a fa különböző árnyalatai. A kiságy azonban nem áll meg a váznál, hiszen körbetehetjük ütésgátló párnákkal, amiből szintén többféle van, így színben, de akár mintában is passzolhat a falhoz. Ugyanígy több lehetőséget tartogat az ágy feletti zenélő forgó, ami ugyancsak több tematikában kapható, így könnyedén találhatunk olyat, ami nem üt el a szoba falától.

Döntsünk játékra alkalmas szőnyeg mellett!

Nemcsak a babaszoba kialakításának első lépései közé tartozik a szőnyeg, hanem a baba életében is fontos szerepe van, ugyanis nem mindegy, hol teszi meg az első lépéseket. A szőnyeg akkor jó, ha könnyen tisztítható és puha a baba talpának. Ha később játékra kerül a sor, nem árt, ha gurul rajta a felhúzós autó, és az sem utolsó szempont, ha színben megy a szobához. Szőnyeg esetében nemcsak gyermekeknek készült szőnyeget érdemes nézegetni, mert ,,felnőtt kategóriában” is sok szépet találhatunk.

Tegyük praktikussá a babaszobát minőségi bútorokkal!

Nem feledkezhetünk meg a bútorokról sem, amik amellett, hogy praktikusak, szépek is lehetnek. Színben ugyan limitált a választék, de ha szeretnénk, hogy menjen a babaszoba egészéhez, színes festékkel és esetleg lakkal tökéletesíthetjük. Akár decoupage-technikát is alkalmazhatunk, így különböző mintákat a bútorra applikálva.

Még mindig a dekorációt helyezzük középpontba!

A díszítést kiegészíthetjük zászló-girlanddal, melyből gyermekünk neve olvasható ki. Ugyanígy kirakhatjuk ragasztható fa-betűkből vagy egy olyan képet is kitehetünk, melyen szintén a baba neve szerepel, körülötte a szobára jellemző elemekkel. Például ha erdő tematikát használtunk a falon és a bútorok is zöldesek, akkor a baba leírt neve köré bátran tegyünk őzikét, mókusokat vagy zöld fákat. Ugyanígy variálhatunk a függönnyel is: ne csupán praktikus elemként tekintsünk rá, hiszen ma már hatalmas választék van ezekből az elemekből is, legyen szó akár sima, akár sötétítő függönyről.

Gyakori hibák, amiket ne kövessünk el!

Ugyan a színek fontosak, maradjunk meg a józan észnél.

Ne válasszunk a babák számára zavaró, rikító színeket! Több árnyalatú színes falfesték áll rendelkezésre, így érdemes körülnézni a piacon, hogy megtaláljuk a legtökéletesebbet. Azonban abba a hibába se essünk bele, hogy egyetlen színre koncentrálunk. Csak azért, mert kislányunk vagy kisfiunk születik, ne legyen az első bútordarabtól az utolsó szőnyegmintáig minden kék vagy rózsaszín!

Ne zsúfoljuk túl a szobát, hiszen gyermekünk nem is olyan kis idő múlva ott fog kúszni-mászni, így csak a magunk dolgát nehezítjük meg, ha felesleges dolgokkal vásároljuk tele a babaszobát berendezésének hevében.

Gyermeket várni az egyik legizgalmasabb időszak, így az ember megadja a módját: tervez, ötletel és végül kialakítja kisbabájának életterét. Ha nem is tökéletes az összkép, bármikor javíthatunk rajta, arról nem is beszélve, hogy gyermekünknek mindenképp tetszeni fog, hiszen beletettük a szívünket abba a szobába.