A korábbi robotikapályázatok után tavaly újabb, az eddigi legjelentősebb fejlesztéssel járó robotikapályázatnak köszönhetően közel 3 millió forint támogatást kapott az intézmény. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt, Nemzeti Tehetség Program NTP-INNOV-21-0204 „eDigiT5K” – Esélyteremtés digitális tanulási környezet kialakításával kettős különlegességű tanulók körében című pályázaton elnyert összeget robotikai és más digitális fejlesztőjátékokra és -eszközökre, illetve olyan tanulmányi kirándulásokra fordították, amelyeken keresztül a gyerekek személyesen is megtapasztalhatták a robotika gyakorlati megvalósulását.

A már meglévő, bármelyik tanórán hasznosítható padlórobotok és tabletek mellé most Artec robotkészleteket és újabb tableteket szereztek be. A 2022. december 31-én záruló projekt során a fővárosi Csodák Palotáját, az Abacusan digitális fejlesztőközpontját és az Edu & Fun Digitális Élményközpontot nézték meg. Ellátogattak a szegedi Agóra informatikatörténeti kiállítására és az interaktív kísérletek napjára, valamint az Interaktív Természetismereti Tudástárba. Olyan eszközökkel ismerkedhettek meg, amelyekkel az iskolában nem találkoznak, például a digitális mikroszkóppal. Egy gyárlátogatás alkalmával működés közben nézhették meg és próbálhatták ki az ipari robotokat.

Az Agóra számítógépes kiállítása azért tetszett Kristófnak, mert tud számítógépet kezelni, sőt, össze is tudja állítani. A 8. osztályos fiú továbbtanulva ezért is választja a számítógépes adatrögzítést. Tablettel a robotikapályázatnak köszönhetően találkozott először. Tamás, a 6. osztály egyik aktív tanulója épp egy kódok segítségével irányítható vasúti játékot próbálgatva mondta el, hogy a Csodák Palotájában ő is járt, és a legszívesebben a tükrös labirintusra emlékszik vissza.

https://barcziszeged.edu.hu/