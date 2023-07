A PrimaDenta ismert fogászati rendelőjének épületében a közelmúltban megkezdte működését Baktó első egészségközpontja, a PrimaClinic. Az Algyői úti intézmény alapításáról, elindult és tervezett szakrendeléseiről kérdeztük Dr. Pölös Andreát, a hely egyik tulajdonosát és vezetőjét.

Kezdjük azzal, hogy mi inspirálta Önöket, hogy megálmodják a PrimaClinic Egészségközpontot?

Amikor 2005-ben elindítottam fogorvosi magánrendelésemet Szegeden a Kecskeméti utcában, majd ezt a rendelőt kinőve férjemmel megnyitottuk 2019-ben a PrimaDenta Fogászatot Baktóban, mindig is arra törekedtem, illetve törekedtünk, hogy odafigyeljünk az emberekre, és rendelőnkben olyan légkört teremtsünk, ahol bárki kellemesen érezheti magát, még azok is, akik egyébként félelemmel telve mennek fogorvoshoz. Hitvallásunk, hogy „Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak”. Ezért kezdettől fogva fontos volt, hogy olyan kollégákkal dolgozzunk, akik kimagasló szakmai tudásukon felül kedvesek, barátságosak és könnyen meg tudják találni a közös hangot a páciensekkel.

Mivel ennyi ideje képviseljük a fogorvoslás területén ezeket az értékeket, ennek híre már szerencsére sok emberhez eljutott, megszokták tőlünk ezt a hozzáállást. Nyilvánvaló viszont, hogy az empátia az egészségügy más területein is sokat jelent. Persze az állami egészségügyben is találunk igazán lelkiismeretes és gondoskodó kollégákat, de sajnos a hosszú várólisták miatt sokan keresik is a megbízható alternatív lehetőségeket. Az egészségünk mindannyiunknak fontos, mi ezzel tudtunk segíteni, hogy gyorsan elérhető magánrendeléseket alakítottunk ki és hozzáértő, kedves orvosokat kerestünk. Így született meg a fogászattal egy épületben, de önálló néven a PrimaClinic Egészségközpont.

Milyen egészségügyi szolgáltatásokat érhetünk el itt?

Az egyik fontos célunk volt, hogy az orvosi munkát segítő laboreredmények szakszerű, gyors biztosítását oldjuk meg. A laborvizsgálat az épületünk földszintjén kapott helyet. Ide előzetes bejelentkezéssel minden nap 10 óráig lehet jönni, akár beutaló nélkül is, és 1-2 napon belül laboreredményhez juthatunk. A vérvételt nagyon ügyes, tapasztalt szakasszisztens végzi. Az általános „nagylabor”-on kívül speciális vizsgálatokra is lehetőség van, mint például allergia-, D-vitamin-vizsgálat, cukorterhelés, tumormarkerek , hormonvizsgálatok, fertőzés szerológia és immunológia.

Ez valóban hasznos tud lenni. Milyen rendelések vannak még?

Az épület emeletén kialakítottunk egy általános szemészeti szakrendelést, ahol széles körű szemészeti szűrővizsgálatok elvégzésére van lehetőség. Itt a klinikai háttérrel rendelkező dr. Orosz Zsuzsanna Zita rendel, aki kiemelkedő szaktudásáról és alaposságáról ismert. A modern gépekkel felszerelt rendelőben akár kisebb műtéti beavatkozásokat is el tud végezni. Egy szemüvegfelírást alapos, komplex kivizsgálás előzi meg ilyen módon.

Ezen kívül foglalkozás-egészségügyi szakrendelés is elérhető a PrimaClinic Egészségközpontban, ahol dr. Fehér Andrea üzemorvos várja a pácienseket. Többek között munkaköri alkalmassági vizsgálat, gépjárművezető-alkalmassági, gépkezelői (pl. targoncavezetői) alkalmassági, lőfegyver-alkalmassági vizsgálatok miatt kérhetnek hozzá időpontot.

A fentiek mellett még ambuláns sebészeti ellátást is nyújtunk. Dr. Leprán Ádám doktor úr az ambuláns sebészeti beavatkozások, mint például a benőtt köröm kezelése vagy anyajegyek eltávolításán túl még aranyeres problémák kezelésében is tud segítséget nyújtani a PrimaClinic Egészségközponthoz fordulóknak.

Azt olvastam, hogy az orvosok mellett pszichológus, logopédus és gyógytornász is várja a pácienseket. Róluk mit lehet tudni?

Így van, felnőtteknek, pároknak, kamaszoknak nyújt segítséget Tóthné Bolla Eszter tanácsadó szakpszichológus, mediátor, grafológus szakember pszichológiai szakrendelésén. Házasságukban elakadó párok, életcéljukat kereső fiatalok, mentális problémákkal küzdő gyerekek is bátran kereshetik.

A logopédus szakrendelés pedig az általános beszédhibák javításában, a fogszabályozáshoz kapcsolódóan kialakult beszédjavításban támogatja a betegeket. Kálló Veronika logopédusra, myofunkcionális terapeutára a nyelvlökéses nyelés, az állkapocsízületi problémák megoldásában is lehet számítani.

Nagy örömünkre gyógytornász specialista segítségét is igénybe tudják venni a hozzánk fordulók. Dr. Domján Andrea a nyaki fájdalom, a nyaki gerinc merevsége, a fejbe, vállba, karba sugárzó fájdalom, illetve arc vagy állkapocs körüli fájdalmak enyhítésének, megszüntetésének szakértője.

Milyenek az első visszajelzések?

Szerencsére nagyon jól fogadták a páciensek, és egyre többen élnek a lehetőséggel. Nagyon jólesnek nekünk a pozitív visszajelzések azzal kapcsolatban, hogy azok az értékek, amelyeket a fogorvoslásban sok éve képviselünk, azok sokaknak valóban fontosak. Arra törekszünk, hogy az egészségközpont ismertségének növekedésével tudjuk tartani a lépést a kapacitásokban is.

Milyen terveik vannak a jövőre nézve?

A célunk az, hogy folyamatosan fejlesszük az egészségközpontunkban elérhető szolgáltatásokat, bővítsük a lehetőségek körét. Jelenleg is újabb szakrendelések beindításán dolgozunk. Nagyon fontos, hogy minden bővülésnél figyelni fogunk arra is, hogy megőrizzük emberközpontú hozzáállásunkat.

Hogyan lehet eljutni a PrimaClinicre?

Először érdemes bejelentkezni a +36-20/408-4584-es számon. Majd a Szeged, Algyői út 24. címen találnak meg minket. Az ingyenes ügyfélparkoló bejárata a Hegyközség utca felől közelíthető meg. Az emeleti rendelőkhöz külön bejárat vezet. Szeretettel várunk mindenkit nálunk!